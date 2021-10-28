Dermatologların en çok tercih ettiği marka belli oldu

Türkiye sağlık turizminde her geçen yıl pazar payını artırmaya devam ederken, saç ekiminde ise son 10 yılda dünyanın lideri olmayı başardı. 2019’da saç ekimi için Türkiye’ye 500 bini aşkın kişi gelirken, bu kişilerden 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi. 2020’de ise pandemi ortamına rağmen saç ektirmek için gelen kişi sayısı 650 bini, ciro ise 1 milyar 950 milyon doları aştı. Saç ekiminin yanı sıra saç dökülmesini önleyen ürünlerde de önemli atılımlar gerçekleştirildi.

Araştırma şirketi Akademetre’nin 100 dermatolog ile yüz yüze yaptığı araştırmada en çok tercih edilen marka ise Bioxcin oldu. Dermatologlar, Bioxcin'i saç dökülmesinin yanı sıra saç ekimi sonrasında besleyici etkisi olduğunu da ifade etti.

"2005 yılından bu yana satış rekorları kırıyor"

2002 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Biota Laboratuvarları’nın bünyesinde 2005 yılında Ar-Ge çalışmaları sonrası ortaya çıkan Bioxcin’in, eczane pazarında o günden bu yana lider olmayı başardığını ifade eden Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Biota çatısı altında bulunan en köklü markalarımız arasında Bioxcin yer alıyor. 2005’te yoğun Ar-Ge çalışmalarımız ve testlerimiz sonrasında ortaya çıkardığımız Bioxcin hem doğal etken maddeleriyle, hem fiyat erişebilirliğiyle hem de sağladığı gerçek ve etkin fayda ile ülkemizde eczane pazarının lideri durumunda. Bunun yanı sıra bir çok ülkeye ürünümüzün ihracatını da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu ankette Bioxcin’in dermatologlar tarafından en çok güvenilen ve tavsiye edilen marka olması bizi şaşırtmadı ama gururlandırdı. Bundan sonra da hem dermatologların hem de saç problemi yaşayan tüketicilerimizin en çok güvendiği marka olmayı sürdüreceğiz. Doğal, yenilikçi ve inovatif ürün gamımızı da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.