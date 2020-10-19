Dervişoğlu’ndan Kazakistan’a bakliyat fabrikası

19 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

35 yıldır hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en önemli organik bakliyat üreticilerinden olan Dervişoğlu Grup, kapasitesini büyütmek için kolları sıvadı. Avrupa ve Amerika pazarlarındaki pazar payını daha da artırmak için Ukrayna ve Etiyopya’nın ardından Kazakistan’da yaklaşık 300 dekarlık bir arazi üzerinde 20 milyon dolar bütçe ile organik üretim tesisi kurmaya hazırlanan firma, bu yatırımı ile dünya organik bakliyat piyasasında en önemli markalardan biri haline gelmeyi hedefliyor. Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarından gelen organik ürün talebinin her geçen gün daha da arttığını belirten Dervişoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu, “Türkiye, Ukrayna ve Etiyopya’nın ardından Kazakistan’da da organik üretimimizi büyütüp bölgeye yüksek katma değer katacağız. Bir Türk firması olarak en büyük hedefimiz daha başka birçok ülkede modern üretim tesisleri kurarak oralarda Türk bayrağını gururla dalgalandırmaktır” dedi.

Yatırım 5 yıla yayılacak

Kazakistan’da 5 yıla yayılan toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını ifade eden Dervişoğlu, Kazakistan fabrikalarında ilk başta 8 çeşit üründe Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın organik üretim standartlarına uygun olarak üretim yapacaklarını kaydetti.

4’üncü yurtdışı tesiste hedef Gana

Ukrayna ve Etiyopya’nın ardından Kazakistan yatırımlarının tamamlanması ile birlikte 4’üncü yurtdışı fabrika yatırımını Afrika’da hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Dervişoğlu, organik soya üretimi yapmak üzere Gana’ya yoğunlaştıklarını aktardı. Dervişoğlu, “Soya ürünlerinin yem sanayisinde değerlendirilmesi nedeniyle aldığımız talep çok fazla. Türk soya üretiminde bile üretimde yıllık yüzde 12’lik bir büyüme kaydedildi” şeklinde konuştu.

Kazakistan Tarım Bakanı Mersin’deki tesisleri inceledi



Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Saparhan Omarov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile birlikte firmanın Mersin’deki üretim tesislerini inceledi. Burada Dervişoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selami Dervişoğlu ve firmanın organik danışmanı Tayyar Doğan’dan tesis hakkında bilgi alan Omarov, Türk yatırımcıların ülkelerinde organik üretim tesis yatırımı yapmaları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Omarov, “Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev organik ve helal üretime büyük önem veriyor. Yatırımlarda hükümetimizin her türlü desteği vereceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Yatırımların sorunsuzca yapılması için ben hükümetim adına kefilim” diye konuştu.