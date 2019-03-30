Derya Granit, bu yıl ihracata ve yatırımlara öncelik verecek

30 Mart 2019

Derya Granit olarak, 2018 yılı cirolarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini ifade eden İbrahim Derya; banka faizlerinin yükselmesi, dövizde yaşanan artışlar ve diğer belirsizliklerin firmalarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu yıl yeni bir fabrika yatırımı yapmayı planladıklarını ifade eden Derya, “Kırşehir’de ocağa yakın yeni bir granit fabrikası düşünüyoruz. Böylece fiyatları daha cazip hale getirme imkanımız olacak. Bu yatırımı, her zaman hedefimiz olan ‘rekabette söz sahibi olmak ve ekonomiye daha fazla katkıda bulunmak’ düşüncesinin bir parçası olarak gerçekleştireceğiz. 5 milyon liralık yatırım maliyeti ile kuracağımız yeni fabrikamızı OSB içinde planlıyoruz. Ocak işine girmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

Ankara füme taşını daha fazla üreterek, iç ve dış pazara dahil edeceklerini dile getiren Derya, önem verdikleri Ar-Ge faaliyetlerini yeni fabrikada da titizlikle sürdüreceklerini vurguladı.

“Türkiye, mermerdeki gücünü yeterince kullanamıyor”

Sektörde yaşanan sorunlara da değinen İbrahim Derya, “Bizim en büyük sorunumuz iç piyasada çek ile çalışmaya zorlanmamız. 2018’de yazılan çok sayıda çek oldu. Bu durum firmalara zarar verdi. Benim düşüncem çeksiz ve nakit üzerinden ilerleyen bir çalışma ortamı yaratmak. Bu da piyasada nakit akışının dönmesiyle olur” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin mermer sektöründe global ölçekte söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizen Derya, şu görüşleri kaydetti: “Mermerde söz sahibi bir ülke olduğumuz halde, bunu gerçek anlamda kullanamıyoruz. Çünkü firmalar sıkıntılı çalışmak zorunda bırakılıyor. Ürünlerimizi değerinde satamamak sadece bizim için değil, tüm ülke için bir kayıptır” ifadelerini kaydetti.

Gümrüklere ithalatta antidamping ve ek vergiler gelmesinin; yerli üreticiler, ocaklar ve fabrikalar için olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çeken Derya, bunun iç piyasayı canlandıracağını söyledi.