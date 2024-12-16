Derya Grup 46. yaşında

Derya Grup'un 46. kuruluş yıldönümünün kutlandığı özel gecede söz alan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, “Kurulduğumuz günden bu yana Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

9 farklı sektörde hizmet

Derya Grup, 1979 yılından itibaren; İnşaat, otomotiv, sigorta, elektronik, tekstil, güvenlik sistemleri, gıda sektöründe Mersin merkezli, Adana, Malatya, Tarsus, Anamur ve İstanbul’da hizmetlerini sürdürüyor. Başarı yolculuğunda 9 farklı sektörde büyüme ve liderliği çalışanların emeği, güveni ve özverisiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Hüseyin Kış, sürekli kalite şiarıyla müşterileriyle birlikte geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini belirtti ve ekledi: “46 yıl boyunca karşılaştığımız her zorluk, bizim için birer fırsata dönüştü. Yenilikçi yaklaşımlarımız ve dayanışma ruhumuz, bizi bugünkü konumumuza taşıdı. Gelecekte de teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve insan odaklı yaklaşımlarımızı temel alarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Şirket'in başarı hikayesinde katkısı olan tüm ekip arkadaşlarına, iş ortaklarına ve şirketi, çalışanları destekleyen tüm ailelere teşekkür eden Kış, “Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır” diye konuştu. Hüseyin Kış, konuşmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle bitirdi: “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşama yollarını aramayı alışkanlık hâline getiren milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdur."

Plaketler sahiplerini buldu

Derya Grup’un 46. Yıl Kutlama Balosu'na Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Derya Grup Ailesinin büyüğü Hasan Kış, Derya Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurum Yöneticileri, temsilcisi olduğu markaların bölge müdürleri, Derya Grup’ta görev yapan yaklaşık 300 personel katıldı. Derya Grup ailesi, davetliler ve tüm katılımcılar, 46. yılı coşkuyla kutladı. Gecenin sonunda Derya Grup’a emek vermiş 10., 15. ve 20. yılını dolduran personellere plaket takdim edildi. Ardından Derya Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlarla birlikte kutlama pastası kesti.



