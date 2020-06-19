Derya Grup, açık bej blok mermer üretimine başlayacak

19 Haziran 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Derya Grup, Madencilik Orman Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı mermer ocağında Mapeg kontrolü ile açık bej blok mermer üretimi gerçekleştirecek. Dr Marble ve Dr Mermer markaları ile pazarda faaliyet gösterecek olan firma, üretimin yüzde 30’unu dış pazara, yüzde 70’ini de iç pazara verecek. Aylık üretim hedeflerini ilk aşamada 5 bin ton olarak belirlediklerini söyleyen Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, firma bünyesine ekleyecekleri yeni ocaklar ve teknik ekipmanlara bağlı olarak üretim kapasitesini planlı olarak artıracaklarını kaydetti.

“Üretim ve satış projeksiyonları hazırlıyoruz”

Mermercilik sektöründe markalarını segment olarak üst sıralara yükseltecek projeler hazırladıklarını ifade eden Kış, kurumsallaşma ve ihracat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi. 2019 yılında sektöre ilk kez giriş yaptıklarını kaydeden Kış, “Firma olarak hazırlık aşamasında olası sorunlar ve çözümleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sektör içinde bağlı olunan kurumlar ve uygulamadaki kanunlar çerçevesinde, çalışma alanımız ile ilgili profesyonel kişilerden teknik rapor hazırlamalarını istedik. Bu verilerin ışığında üretim miktarı ve ürünün hangi kalitede olacağına dair öngörülerimizi oluşturuyor, üretim ve satış projeksiyonlarımızı hazır hale getiriyoruz” dedi.

“Pandemi nedeniyle ürün tanıtım çalışmaları aksadı”

COVID-19 salgını nedeniyle aldıkları yeni işlerin de durduğunu belirten Hüseyin Kış, şehirlerarası ulaşımdaki sınırlamalar nedeniyle ürün tanıtımlarını ve gezi programlarını ertelediklerini kaydetti. Kış, “Koronavirüs salgınından dolayı sipariş ve üretim dengesinde revizyon yapmak durumunda kaldık. Bu kapsamda çalışanlarımızın ocaktaki kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı ve gerekli ekip ve donanım temin edildi. Çalışanlarımıza bu konuda bilgi verildi ve gün içinde uyarılar devam ediyor” diye konuştu.

Yeni normalde 2020 yılı için revize ettikleri hedef sonrası üretimlerinin yüzde 20 ila 30’unu ihracata ayıracaklarını ifade eden Hüseyin Kış şunları söyledi: “Görüşme yaptığımız ülkeler arasında Irak, Hindistan ve Çin bulunuyor. Bu yelpazenin daha da genişlemesi için ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sahamızda, sürecin başında hazırlattığımız fizibilite çalışmasının verilerine göre hem iç piyasa için hem de dış pazarlar için ürün kalitesi ve ürün çıkarmada izlenecek yöntemi belirleyerek ciddi anlamda üretim kalitemizi artırdık. Ürünümüz blok olduğu için Ar-Ge çalışmalarımız daha çok pazarlama ve satışa yönelik oluyor.”