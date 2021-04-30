Derya Grup, Mitsubishi’nin bayiliğini de aldı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de başta otomotiv olmak üzere inşaat, restaurant, elektronik, klima, beyaz eşya, mimari, sigorta ve mermer sektörlerinde hizmet veren Derya Grup, 43 marka ile perakende pazarında büyümeye devam ediyor. Mersin’in dışında İstanbul, Malatya, Tarsus, Anamur ve Erdemli’de mağaza, plaza ve tesisleri bulunan firma, son olarak otomotiv grubuna Mitsubishi markasını da ekleyerek otomotiv grubundaki marka sayısını 4’e çıkardı. 1997 yılında Hyundai satış ve servis bayiliğini alarak otomotiv sektörüne girdiklerini daha sonra Mazda ve Volvo satış servisini grup bünyesine aldıklarını ifade eden Derya Grup Başkanı Hüseyin Kış, Derya’nın iki markası ile de Mersin, Anamur ve İstanbul'da 2’inci el araç hizmeti verdiğini söyledi. Yetkili servis bayilerinin yanında müşterilerine DR Car markasıyla hasar onarım bakım, Araba Deryası markasıyla da dijital platform hizmeti sunduklarını belirten Hüseyin Kış, “Satış adetleriyle Mersin bölgesinde ikinci el pazarını domine ediyoruz. Son olarak Mitsubishi markasını da Derya Grup bünyesine dahil ettik. Yatırımlarımızla bu yıl büyüme trendimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

İki otomotiv şirketi grubun cirosunu sırtlıyor

Derya Grup olarak 2020 yılını bir önceki yıla göre ciro artışı ile kapattıklarını söyleyen Hüseyin Kış, grup bünyesinde farklı sektörlerdeki 9 şirketleri arasında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iki şirketlerinin öne çıktığını bildirdi. Hyundai ile Mitsubishi yetkili satıcısı ve servisi olan Derya Otomotiv ile Volvo ve Mazda yetkili satıcısı ve servisi olan Derya DRC Otomotiv ve Oto Kiralama’nın geçen yıl cirolarını artırdığını bildiren Kış, “Geçtiğimiz yıl artan otomotiv fiyatlarına rağmen aldığımız talebin artması ciromuzun artmasında önemli rol oynadı” dedi. Yüksek kredi faizinin etkili olduğu 2021 yılının ilk çeyreğinin ardından yeni otomobil modellerinin piyasaya sunulması ile sektörde bir hareketliliğin başlayacağını düşünen Hüseyin Kış, kredi faiz oranlarının düşmesi ile satışlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yıl da hem istihdamlarını hem de mevcut cirolarını koruyacak stratejiler ve yatırım projeleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Kış “Bilişim firmamızla ilgili yatırımları artırmaya karar verdik. Bu yıl dijital pazarlama konusunda yeni yatırımlar yaparak mevcut dijital satış hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.