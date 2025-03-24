Derya Grup ve Çağ Üniversitesi'nden yeni işbirliği: 'Markalı Dersler' programı başlıyor
Mersin merkezli, Adana, Malatya, Tarsus, Anamur ve İstanbul’da hizmetlerini sürdüren Derya Grup, eğitim ile sanayi dünyasını buluşturan yenilikçi projelere destek vermeye devam ediyor. Şirket bu kapsamda, Çağ Üniversitesi ile işbirliği yaptığı yeni projesi ile öğrencilere önemli avantajlar sunuyor.
Müjde DEMİR
İnşaat, otomotiv, sigorta, elektronik, tekstil, güvenlik sistemleri, gıda sektöründe hizmetlerini sürdüren Derya Grup, Çağ Üniversitesi ile işbirliği yaparak öğrencilere önemli avantajlar sunacak olan “Markalı Dersler” programını hayata geçiriyor.
Çağ Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü ve Kariyer Merkezi tarafından koordine edilecek bu proje ile öğrencilere sertifikalı dersler, staj ve istihdam fırsatları sunularak kariyer gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.
Eğitim alanında fark yaratacak proje
Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akçer ve Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Koç arasında imzalanan protokol ile resmiyet kazanan proje, öğrencileri geleceğe daha donanımlı hazırlamayı amaçlıyor.
Öğrencilerin iş dünyasının beklentilerine uygun niteliklerle mezun olmalarını sağlayacak model, aynı zamanda sektörde yeni istihdam olanakları yaratılmasına da öncülük edecek. Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Akcer, “Derya Grup ailesi olarak, eğitim alanında fark yaratacak bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çağ Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü işbirliğinin tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.