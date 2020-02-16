DESA, 2019'da cirosunu yüzde 23 artırdı

16 Şubat 2020

1972 yılından bugüne, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyetlerini sürdüren DESA, 2018’de 347.64 milyon TL olan cirosunu yüzde 23.15 oranında artırarak 2019 yılını 428.11 milyon TL ciro ile kapattı. Yıllarca sektörünün ihracat şampiyonu olan ve kilogram başına ihracat değerini 140 euro düzeyine çıkaran Desa, 2019’da toplam cironun yüzde 52’sini iç piyasada, yüzde 48’ini dış pazarlarda gerçekleştirdi.

Ekonomik koşulların zorluğuna rağmen 2019 yılını büyümeyle kapattıklarını belirten Desa Deri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, “Desa Deri olarak 2019 yılı hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bilindiği gibi 2018’de sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç şirket arasında yer almıştık. İhracatta elde ettiğimiz bu başarıyı 2019 yılında da sürdürdük. Finansal performansın en önemli göstergesi olan EBİTDA değerimiz, 41.5 Milyon TL’den 2019 yılında yüzde 82 artarak 75.8 Milyon TL’ye ulaştı. Sahip olduğumuz uluslararası yaygın satış kanallarıyla ihracat ciromuzu hızla büyüttük. 2019 yılında Türkiye’den İtalya pazarına yapılan Saraciye ürünleri ihracatının yüzde 76’sını tek başımıza gerçekleştirdik. Benzersiz iş modelimiz ile uluslararası markaların çözüm ortağı durumundayız. Büyümemizi yurtdışı ağırlıklı olarak devam ettirerek dış pazarlarda kendi markamızla sesimizi duyurmaya devam ediyoruz.” dedi.

Türkiye deri sektörüne öncülük eden, ürünlerini Türkiye genelinde 129 mağaza, yurtdışında ise 25 ülkede 180 satış noktasında tüketiciyle buluşan DESA, tasarımlarıyla dünya modasına da yön veriyor. İki bini aşkın çalışanı ile tüm iş süreçlerini kendi ekip ve tesisleriyle yöneten Desa Deri, 2,3 milyon TL’lik AR GE yatırımıyla sektörünün bu alanda da lider şirketi olarak göze çarpıyor.