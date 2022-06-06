Desa Deri’nin Arnavutluk ve İsveç'teki franchise mağazaları kapandı

Desa Deri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Arnavutluk ve İsveç'teki franchise mağazalarının kapandığını duyurdu.

Desa Deri’den KAP’a yapılan açıklamada, “Franchise Sözleşmesi ile işbirliği içinde olduğumuz Arnavutluk Bayimizin Toptani Shopping Avm'de açmış olduğu mağaza ile W.D. Sweden ile İsveç'in Gavle şehrinde bulunan mağaza kapanmıştır.” denildi.