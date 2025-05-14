DESA, ilk çeyrekte net kârını yüzde 405 artırdı

DESA, 2025 yılının ilk çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 405 artırarak 121,9 milyon TL’ye çıkardı.

Net kâr marjı, yatırım gelirleri ve ertelenmiş vergi etkisiyle 12,8 baz puan artarak yüzde 16,1 seviyesine çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Şirketin net nakit pozisyonu ise 1,57 milyar TL ile güçlü seyrini sürdürdü.

Sermaye artırımı ve yeni yönetim

DESA, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kayıtlı sermaye tavanını 245 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkardı. Ayrıca çıkarılmış sermaye, iç kaynaklardan karşılanarak 490 milyon TL’ye yükseltildi.

4 Nisan 2025’te yapılan Olağan Genel Kurul’da Melih Çelet yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken, Burak Çelet CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. Şirket, 2024 yılı karından 100 milyon TL’lik temettüyü üç taksitte ortaklara dağıtacak.

İhracat performansı ve uluslararası strateji

DESA CEO’su Burak Çelet, 2025 yılının ilk çeyreğinde elde edilen finansal başarının arkasında verimlilik odaklı yönetim anlayışı ve uluslararası pazarlarda uygulanan etkin stratejilerin yer aldığını söyledi.

İtalya’daki üretim tesisinin özellikle lüks segment markalarla iş birliklerini artırdığını ifade eden Çelet, Türkiye’nin İtalya’ya gerçekleştirdiği deri mamulü ihracatının yarısından fazlasını DESA’nın tek başına karşıladığını vurguladı.