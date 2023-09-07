DESA, Toscana Bölgesi ile stratejik iş birliğine yaptı

Toscana Eyalet Senatosu Başkanı Eugenio Giani, Poppi Belediyesi Belediye Başkanı Carlo Toni ve DESA Internazionale S.R.L. Genel Müdürü Burak Çelet arasında bu ay başında mutabakat anlaşması imzalandı.

Mutabakat anlaşması; mayısta faaliyete başlayan DESA Internazionale S.R.L çatısı altında bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik deri ürünleri fabrikası ve Ar-Ge merkezi inşa yatırım projesinde nitelikli personel yetiştirme ve uzmanlaşmış işçi istihdamı için personel eğitimi, bölgesel teşvik araçlarına erişim ve bu desteklerden faydalanma, iletişim ve pazarlama alanında Toscana’da potansiyel iş ortaklarını yerelleştirme ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, sosyo-ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili girişimleri içeren sosyal sorumluluk projelerini kapsıyor.

Mutabakatla geleceğe uzanan bir adım attıklarını belirten DESA ve DESA Internazionale S.R.L. Genel Müdürü Burak Çelet “Mutabakat anlaşması dahilinde Poppi’de deri sektörüne yönelik lüks segmentte üretim yapabilecek personel yetiştirmek, bölgede bir kümelenme ve yetkinlik yaratmak, ortak eğitim programları düzenlemek ve Endüstri 4.0 teknolojili makina parkı oluşturmak gibi ortak hedeflerimiz bulunuyor” dedi.