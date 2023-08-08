DESA'dan altı ayda 230 milyon lira kâr

Satışlarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 oranında büyüme kaydeden DESA, toplam gelirlerini 859 milyon TL'ye yükseltti.

Aynı dönemde net kârı da yüzde 236 artışla 230 milyon TL'ye ulaştı.

Geçen yılın sonunda 2,938 milyar TL olan şirketin piyasa değeri, ağustos ayı itibarıyla 4,407 milyar TL'ye yükselerek yüzde 50’lik artış gösterdi.

İkinci çeyrekte 430 milyon TL gelir

DESA’nın ikinci çeyrekteki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 430 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK rakamı yüzde 76 artarak 118 milyon TL oldu.

Satış büyümesinin üzerinde artan operasyonel kârlılıkla ikinci çeyrek marjı geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 yüzde puan iyileşerek yüzde 27,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ortaklığında kâr ikiye katlandı

DESA’nın özkaynak yöntemiyle değerlediği ortaklığı Samsonite JV’nin ikinci çeyrek karındaki payı ise yıllık bazda yüzde 100 artarak 14 milyon TL oldu.

Artan operasyonel karlılık ve finansal gelirlerin de katkısıyla net kar, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 308 artarak 192 milyon TL’ye ulaştı.

'Net nakit pozisyonu iyileşti'

DESA Genel Müdürü Burak Çelet, şunları söyledi: "Para piyasalarında yaşanması muhtemel volatiliteye karşı yılın ikinci çeyreğinde de tedbiri elden bırakmayan DESA, bu dönemde hem net nakit pozisyonunu iyileştirdi hem de yapmış olduğu finansal yatırımların da katkısıyla net karını güçlendirdi."

Çelet, sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak için sağlanan ilerlemenin, şirketin gelecekteki başarısı için güçlü bir temel oluşturduğunu kaydetti.

İtalya planlarını anlattı

Çelet, İtalya yatırımlarıyla özellikle Avrupa’da yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır çözüm ortağı olduğumuz dünyaca ünlü lüks markaların yanında daha önce çalışmadığımız seçkin lüks markalardan da teklifler alıyoruz. Bu doğrultuda mayıs ayı itibarıyla müşterilerimizden aldığımız siparişler doğrultusunda ilk hattımızda üretime başladık. İtalya'daki yatırımlarımızı güçlendirmeye ve global pazarlardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya yönelik süreçlere odaklanıyoruz. Bugün kursiyerleriyle birlikte 45 kişiye ulaşan İtalya’daki çalışan sayımızı yıl sonuna kadar 90-100 kişilik bir kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz. İtalya’da istihdam ettiğimiz her çalışanımızın 2024 yılında Türkiye’de bize ek 5 istihdam sağlayacağını öngörüyoruz."