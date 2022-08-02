Desa'dan İtalya hamlesi
Desa Deri, İtalya'da üretim tesisi kurmak için kira sözleşmesi imzaladı.
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Desa Deri, İtalya'da araştırma, geliştirme ve üretim tesisi kurmak için imzaları attı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada; İtalya'da Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 Italy adresinde üretim tesisi kurulması için kira sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan ilişkisini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.
1972 yılında kurulan Desa, ayakkabı, çanta, mont, cüzdan gibi deri ürünleri üretiyor.