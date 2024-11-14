DESA'nın 2024 yılının ilk 9 ayında net kârı 285 milyon liraya ulaştı

2024 yılının ilk dokuz ayında, DESA’nın toplam cirosu 2.074,20 milyon TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında 207 milyon TL olan net kâr, dokuz aylık dönemde 285,2 milyon TL seviyesine ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 32,1 olarak kaydedildi. Şirketin net nakit pozisyonu ise güçlü seyrini korudu ve 1.140 milyon TL’ye ulaştı.

DESA Genel Müdürü Burak Çelet, “DESA olarak, yenilikçi iş modelimizle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda güçlü bir varlık gösteriyoruz. İtalya’daki yeni tesisimizin tam kapasiteye ulaşmasıyla, yüksek katma değerli ürünlerimizi global pazarlarda daha da geniş bir müşteri kitlesine sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımlarımız ve uluslararası ortaklıklarımızla sektörümüzde öncü bir rol üstlenmeyi sürdüreceğiz” dedi.

İtalya’ya yapılan ihracat oranı

Çelet, "2023 yılında İtalya’nın Toskana bölgesinde faaliyete geçen Ar-Ge ve üretim tesisi, DESA’nın uluslararası pazardaki büyüme stratejisinin önemli bir unsuru oldu. Bu tesis, dünya genelinde lüks segmentte yer alan markalar için üretim yaparak şirketin katma değerli ihracatını güçlendiriyor. DESA, Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ve deri mamulleri ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştirerek bu alanda önemli bir konuma ulaştı. İtalya yatırımı hakkında konuşan Burak Çelet, “Zanaatkârlık ile endüstriyel üretimi birleştiren bu yeni tesis, DESA’nın küresel marka algısını güçlendirmek yolunda attiğımız önemli bir adım. İtalya tesisimizin ilerleyen günlerde tam kapasiteye ulaşmasıyla bilanço etikisinin 2025 yılında görülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri

DESA, enerji verimliliğini artırmak amacıyla Düzce ve Çorlu tesislerinde gerçekleştirdiği güneş enerjisi projeleriyle karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımların bir parçası olarak öne çıkıyor. Toplumsal sorumluluk alanında ise DESA, kadın istihdamını artıran projeleriyle sektörde fark yaratıyor. Şirket, Türkiye’de “Celentano Artisans” projesi ile esnek çalışma imkânı sağlayarak 100’ü aşkın kadına ekonomik bağımsızlık kazandırıyor ve topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

İhracat ve küresel büyüme stratejisi

Avrupa’daki yeni üretim tesisi ile, dünya çapında lüks segmentteki markalar için özel üretim yaparak ihracatını katma değerli ürünler ile artırmayı sürdüren Şirket'in Genel Müdürü Burak Çelet, “Global pazarlarda rekabet gücümüzü daha da pekiştiriyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimiz ve yeni yatırımlarımızla, uluslararası marka değerimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. İtalya’daki tesisimizin sağladığı üretim gücü ve dünya çapında tanınan markalarla iş birliğimizi genişleterek küresel pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.