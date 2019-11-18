Design Week Turkey’de '2019 İyi Tasarım Ödülü' Kayalar Endüstriyel Mutfak'ın oldu

18 Kasım 2019

2019 İyi Tasarım Ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından takdim edildi.

Kayalar Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurul Başkanı Nuray Kaya ödül töreninin ardından yaptığı açıklamada; “Endüstriyel mutfak konusunda altmış beş yıllık bir hikayemiz var. Beş yıl önce tasarımını 'Mordag Design' Mete Mordağ ile başlattığımız modüler pişirici serimizi (Modular Cooking Line) POLESERIE TIM ve IMMIB tarafından düzenlenen Design Week Turkey’de İyi Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

Tasarımcımız Mete Mordağ başta olmak üzere, Kayalar Endüstriyel Mutfak Ar-Ge ve üretim ekibi, yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda bu başarıyı elde ettik." Ar-Ge ve inovasyonel üretimleri çalışmalarıyla böyle özel bir ödül aldıklarını ifade eden Kaya, "2019 yılının sonlarına doğru aldığımız bu ödül bizim motivasyonumuzu daha da arttırdı. Şimdi yeni bir seri üstünde çalışmalarımızı sürdürüyor ve bu yeni tasarımımızı 2020’nin ilk aylarında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.