Destek Amortisör’den 60 ülkeye ihracat

27 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da 1987 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren başta otomotiv olmak üzere medikal, makine, mobilya ve çeşitli endüstriyel sektörlere yönelik pek çok çeşitte yılda 2,5 milyondan fazla amortisör imal eden Destek Amortisör'ün, koronavirüs salgını döneminde üretimlerine ara vermeden faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Ülke genelindeki hastanelerde kullanılan yerli hasta karyolalarının, sedyelerinin ve yemek masalarının yüzde 90’ında Destek Amortisör’ün ürettiği çeşitli hidrolik lift, lift ve blokliftlerin kullanıldığını belirten Destek Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Kamil Özkan, koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde dahi izne tabi olarak üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Özkan, “Ülke genelindeki tüm hastanelerde kullanılan sedye ve hasta karyolasında ve yemek masaları ile ameliyathane mayo masalarında yerli üreticilerden alındıysa yüzde doksan bizim ürünlerimizdir.” dedi.

“Vardiya sayısını artırdık, riski dağıttık”

Salgın başlangıcından itibaren vardiyalarda düzenlemeye gidildiğini ve 3 vardiya ile üretimin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret eden Kamil Özkan, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde birçok önlem aldık. Bunlardan ilki vardiya sayımızı 3’e çıkarmak oldu. 2 gece vardiyası ve 1 de gündüz vardiyası düzenledik, böylece olası bir riski dağıtmış olduk. Bunun haricinde daha birçok önlem aldık. Örnek vermek gerekirse; salgının başladığı ilk dönemlerde yemekhanemizi kapadık, girişlerde ateş ölçümlerine ve rutin sağlık kontrollerine başladık, servislerimizde düzenlemelerimizi yaptık.” diye konuştu.

“Hidrolik liftler Ar-Ge ile elektronik olacak”

Firmanın her geçen yıl artan şekilde Ar-Ge çalışmalarına önem verdiğini kaydeden Kamil Özkan, “Bizim ürünlerimiz tamamlayıcı ürünler. Bizim sağladığımız parçalarla ekipmanlar daha da fonksiyonel hale geliyor. Yılda 5 patent başvurumuz oluyor. Şu an gazlı ve hidrolik ürünler imal ediyoruz. Bunun yanına elektrikli olanların da üretilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile kısa bir süre içinde elektrikli amortisör ve lift ürünlerini üretmeye başlayacağız. Şuana kadar 18’i uluslararası 22’si de ulusal patentimiz var” şeklinde konuştu. Firma üretiminin yüzde 50’sinin ihracata yönelik olduğuna dikkat çeken Özkan, dünya genelinde 60 ülkede sektörün lider firmalarına ihracat yaptıklarını, bu süreçte herhangi bir düşüşün olmadığını sözlerine ekledi.