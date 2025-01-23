Destek Finans Faktoring'in halka arz süreci başlıyor

Halka arzla büyüme anlamında önemli bir adım atmaya hazırlanan ve sektörde bir banka hissedarlığı olan tek faktoring şirketi olan Destek Finans Faktoring, Destek Yatırım Bankası’nın yüzde 99,99 ana hissedarı konumunda.

Şirketin 29-31 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğü 3.914.999.984,34 lira. Yüzde 25 açıklık oranına sahip işlemin halka arz fiyatı 46,98 lira, arz kodu ise DSTKF.

"Faktoring sektöründeki ilk Eurobond ihracını yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Halka arz konusunda açıklmalarda bulunan Destek Finans Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Nuray Elmastaş, “Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak halka arz sürecine başlamak, şirketimizin büyüme yolculuğunda çok önemli bir adım. Yıllardır sektörde kazandığımız tecrübe ve finansal güçle, daha fazla kurumsal, ticari ve kobi işletmelerine finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz. Halka arz, sadece sermaye artırımı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi temel değerlerimize de katkı sağlayacak bir süreçtir. Bu süreçle birlikte dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli adımlar atacak, gelecekte daha güçlü bir organizasyon yapısına sahip olacağız. Halka arzda ortak satışı olmayacağını ve sağlanan finansmanın tamamen büyüme finansmanında kullanılacağını vurgulamak isterim.

Ayrıca, Destek Finans Faktoring olarak faktoring sektöründeki ilk Eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Destek Finans Faktoring’in yüzde 99,99 ile hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte büyüklüğünün 26 milyar TL’ye ulaştığı bir yapıya sahibiz. Bu büyüklükle, daha fazla işletmeye ve sektöre finansal çözümler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Şirketin 2024 verileri

1996 yılında kurulan Destek Finans Faktoring, 2024 yılı 3. çeyrek verilerine göre 19 milyar lira konsolide aktif büyüklüğü, 4 milyar lira öz kaynakları ve 1,5 milyar lira net kârıyla önemli bir finansal güç elde etmiştir. Ana hissedarı olduğu Destek Yatırım Bankası ile birlikte kombine 26 milyar lira büyüklüğe ulaşarak, finansal gücünü güvenilir bir şekilde artırmaktadır.