Destek Patent liderliği 4'üncü yıla taşıdı

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “4 yıl üst üste ödüle hak kazanmamız, 40 yıllık emeğin, deneyimin ve bilgi birikiminin sonucudur. 40 yıldır yurt dışında yaptığımız çalışmalar, takip ettiğimiz kongreler, konferanslar, fuarlar ve farklı ülkelerde oluşturduğumuz müşteri portföyümüz bu başarıyı getirdi. Markaların, patentlerin, tasarımların koruma süreçleri de iyileştiği için yurt dışından talepler devam etti.”

“Daha fazla hizmet ihracatı gerekiyor”

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, ihracatın sektördeki önemi için “Bu yıl itibariyle, 2020 yılından bu yana devam eden yurt dışı şubeleşme çalışmalarımıza hız verecek, daha etkin hale getireceğiz. Yeni yapılan mamız, yurt dışındaki yeni şubeleşme çalışmalarımız sayesinde ülke dışına verdiğimiz hizmetlerin artacağını ümit ediyoruz.

Çünkü Türkiye’de oluşan bu know-how’ı yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de hizmet sektörünün ihracata yönelmesi gerekiyor. Herkes kendi yapmış olduğu çalışma alanlarında yurt dışı pazarında yer almak için çalışmalı. Tabii bunun ilk şartı kurumsallaşma. Yani danışmanlık şirketlerinin kurumsallaşarak yurt dışına açılma fırsatlarını yakalamaları gerekiyor. Hizmet İhracatçıları Birliği bu bakımdan önemli bir platform. Şirketlerin bu platformu iyi değerlendirmesi gerekiyor.” dedi.