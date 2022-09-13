Deutsche Messe AG, 75 yılda milyarlarca euroluk ticaret hacmi yarattı

Dünya çapında tüm sektörlere ve endüstrilere hizmet eden kapsamlı bir dizi etkinlik düzenleme amacıyla kurulan Almanya merkezli Deutsche Messe AG, hizmet verdiği 100’e yakın ülkede binin üzerinde çalışanıyla birlikte kuruluşunun 75’inci yılını kutluyor.

1947 yılında Almanya’nın ilk ihracat fuarı olan Hannover Messe’yi organize eden Deutsche Messe AG, 58 satış ortağından oluşan ağı ile 75 yıldır dünyanın önde gelen üretim ürünleri fuarlarını organize ediyor.

75 yılda gerçekleştirdiği 10 binin üzerinde uluslararası fuarda milyarlarca euroluk ticaretin gerçekleşmesine vesile olan Deutsche Messe AG, her yıl düzenlediği 150’yi aşkın fuar ile sektör profesyonellerinin hedef pazarlara ulaşmalarını sağlayarak, dünya çapında potansiyel müşterilerle buluşturuyor.

Türkiye’de 10 fuar düzenleniyor

1996 yılından bu yana Deutsche Messe AG’nin Türkiye’deki fuarlarının planlanması, organizasyonu ve uygulamasını sağladıklarını ifade eden Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Annika Klar, “Biz de bu gücün bir parçası olduğumuz ve aynı zamanda bu bilgi birikimini kullanarak Türkiye fuarcılık sektörüne ayrı bir güç kattığımız için çok mutluyuz. Sektörümüz büyüyor, global ticaretimiz gelişiyor, kazanan yine ülkeler oluyor.” dedi.

İş ortakları ile birlikte Türkiye’de yılda yaklaşık 10 ticari fuar düzenlediklerini anlatan Klar, fuarların büyük bir çoğunluğunun imalat endüstrisi odaklı gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye'de gerçekleştirdikleri fuarların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde Deutsche Messe AG fuarlarına Türkiye'den katılımları da organize ettiklerini belirten Klar, öne çıkan fuarları, WIN EURASIA, ISK-SODEX ISTANBUL, DOMOTEX Turkey, DOMOTEX Istanbul, Automechanika Istanbul, teskon+SODEX, , SODEX ANKARA, Ankiros, ALUEXPO, HPKON şeklinde sıraladı.