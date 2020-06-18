Deutsche Messe, ilk dijital etkinliğe Türkiye'den başlıyor

18 Haziran 2020

B2B ihtisas fuarları organizatörü Hannover Fairs Turkey, dijital etkinliklere haziran ayında start veriyor. Online konferans ve dijital etkinlikler serisinin ilki “Industrial Digitalization Conference” 25 Haziran 2020 Perşembe günü tüm gün boyunca, sektör profesyonellerini connectiondays.com üzerinden bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamada; işletmelerin yeni nesil teknolojilerle nasıl daha rekabetçi hale dönüşebileceklerini, yeni dünya düzenindeki yeni dönemin nasıl olacağını deneyimleme fırsatı bulacağı kaydedildi. 25 Haziran’da tüm gün boyunca, karanlık fabrikalardan, yapay zekaya, artırılmış gerçeklikten, sanal gerçekliğe, bulut ve büyük veri yönetiminden, katmanlı üretime, dijital ikizden lojistik 4.0’a, endüstriyel güvenlikten tedarik zinciri yönetimine, 5G teknolojilerinden, akıllı üretim çözümlerine kadar birçok konu sektör profesyonelleri tarafından masaya yatırılacak.

Dijital etkinlik ve konferansların yanı sıra, Advantech, Entek, Festo, Mettler Toledo, Omron, SMC, Thread In Motion, Universal Robots, WIPELOT, CPV, Rockwell Automation, SAN-AI gibi firmaların standlarını ziyaret ederek interaktif görüşmeler de yapabilecek.