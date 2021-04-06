Dev Kozmetik Şirketi Farmasi Kadınlara Kazandırıyor

70 yıl önce kurulan Farmasi, Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en beğenilen doğrudan satış kozmetik markası. Aynı zamanda Türkiye’de doğrudan satış sektörünün de lideri. 26 ülkede faaliyet gösteren marka, bu yıl Meksika, Kanada ve Almanya’ya pazarına açılıyor.

Türkiye’de 1 Milyon’dan fazla, dünyada 4 Milyonu aşkın girişimcisiyle dev kozmetik markası ev kadınlarını iş kadınlarına dönüştürmek için çaba harcıyor. Digitalleşen dünyada değişime ayak uyduran marka, geleneksel katalog üzerinden satışın yanında girişimcilerine sunduğu alt yapı yardımıyla, sosyal medyayı kullanarak müşteri sayılarını artırmalarına yardımcı oluyor. Her girişimcinin kendi takipçi kitlesi, topluluğu var hepsi sosyal medya mecralarını iyi kullanıyor ve birer Influencer gibi çalışıyor.

Marka güçlü kazanç fırsatları sunmasının yanında kadınların başarılarını kutluyor, potansiyellerini ortaya çıkartmalarına ve diğer kadınlara ilham vermelerine destek oluyor. Kadınların toplumda eşit haklara sahip olması ve güçlenmesini destekleyen projeleriyle Farmasi, “Kadın Dostu Markalar 2021 Farkındalık Ödülü”nün sahibi.

Arka planda muazzam bir yapı var

Marka, dokuz ayrı fabrikanın yer aldığı Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden birine sahip, üretim kabiliyeti çok güçlü ve ürün çeşidinde önemli bir fark yaratıyor. Makyajdan, cilt bakımına, sağlıklı ev temizlik ürünlerinden, takviye edici gıdaya 2000’i aşkın ürün çeşidi var. Bu yılın sonuna doğru takviye edici gıda tesisini de hayata geçirecek.

Türkiye’deki sayılı AR-Ge merkezlerinden birine sahip olan markanın müthiş bir Ar-Ge yatırımı var. Ürünlerini teknolojiyi yakından takip eden Ar-Ge mühendisleri tarafından, Farmasi laboratuvarlarında, insan sağlığını koruyan, en yüksek kalite standartlarında ve çevre dostu yöntemlerle üretiyor. Kurucusu Dr. Cevdet Tuna'nın ürün formüllerini kullanıyor, ağır metal, paraben, triklosan içermeyen, hayvansal içerik kullanılmayan ürünlerini, iyi üretim uygulamaları standartlarıyla uyumlu, hayvanlar üzerinde test etmeden geliştiriyor.

Girişimci olmak ücretsiz

Girişimci olmak için, eğitim diploması, özel bir beceri, büyük bir sermaye birikimi aranmıyor, bütün kadınlara fırsat eşitliği sağlayan bir yapı var. Katılım ücretsiz, 18 yaşını doldurmuş herkes farmasi.com.tr adresinden kayıt formunu doldurarak girişimci olabiliyor.

Farmasi Ailesi’ne katılmak için tıklayın => https://bit.ly/31Kmxao

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