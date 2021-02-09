Devexperts, TEB Yatırım için kapsamlı alım-satım yazılımları geliştirecek

Finans yazılımları geliştiricisi Devexperts, Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşlarından TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TEB Yatırım) ile imzaladığı sözleşme kapsamında, TEB Yatırım alım-satım altyapısını modernize edecek 4 adet özel ürün geliştirecek.

Söz konusu iş birliği dahilinde sistem geliştirme çalışmalarının halihazırda başladığını aktaran Devexperts CEO’su Oğuzhan Karakoç, TEB Yatırım için alım-satım işlemlerinin yapılabileceği yeni bir mobil uygulama, emir yönetim sistemi, FIX ağ geçidi ve veri yönetim paneli geliştireceklerini belirtti.

Türk yatırımcıların piyasaya ilgisi artıyor

Altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan TEB Yatırım CEO’su Selim Yazıcı, “Ülkemiz hızla büyürken, Türk yatırımcıların piyasalara olan ilgisi de hızla artıyor. Güncel global standartlar dikkate alınarak hazırlanmış olan modern alım-satım uygulamalarımız ile, müşterilerimizin finansal bakımdan daha başarılı olmalarına katkı sağlayacağız.” dedi.

Devexperts CEO’su Oğuzhan Karakoç ise, “Alım-satım altyapılarının güncellenmesi ve teknolojik olarak oldukça sofistike olan bu ürünlerin tedariği için bizi seçen TEB Yatırım’a teşekkür ederiz. Müşterilerimize sunduğumuz çok sayıda ürün, uygulama mağazalarında kullanıcılar tarafından 5 yıldız ile değerlendirildi. İş ortaklarımızın başarılarına destek olmak için, halihazırda benimsemiş olduğumuz standartlara bağlı kalmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Yeni bir mobil uygulama geliyor

Karakoç, geliştirilecek ürünlerle ilgili detayları da açıkladı:

Tüm kanallardan alınan hisse senedi, türev araç ve varant emirlerinin iletimi ve sonuçlandırılması yeni Emir Yönetim Sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Bu sayede emir iletimi ve ilişkili süreç yönetimi hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek. iOS ve Android için geliştirilecek Mobil Uygulama ile ise hisse senedi ve türev araç alım-satımı yapılabilecek, kullanıcılar emirleri doğrudan Borsa İstanbul’a iletebilecek. Kullanıcılar aynı zamanda portföylerini izleyebilecek, en yaygın göstergeleri ve grafikleri kullanarak piyasayı takip edebilecek, hisse senetlerinde temel ve teknik analiz bilgileri edinebilecek ve fiyat uyarıları tanımlayabilecek.”

Al-sat emirleri 42 mikrosaniyede iletilecek

Hayata geçirilecek bir diğer proje FIX Ağ Geçidi (Gateway) bileşeni, yerli ve yabancı kanallardan alınan emirleri 42 mikrosaniye gibi son derece düşük bir gecikme ile Borsa İstanbul Pay Piyasası’na ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’na FIX protokolü kullanarak iletilmesini sağlayacak. Emir yönetim sistemi ile entegre edilecek FIX Ağ Geçidi bileşeni, işlemlerin kullanıcıdan borsaya hızlı, doğrudan, aracısız iletilmesine olanak verecek. Veri Yönetim Paneli ise piyasa verisi paket tanımlamaları yönetilebilecek ve raporlama imkanı sunulacak.

B2Press’in katkılarıyla...