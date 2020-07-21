Devlerin yatırımcısından Türk şirkete 32 milyon dolar

21 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Son dönemde Türkiye’de en fazla yabancı ilgisi sanal teknoloji şirketlerine geliyor. Geçtiğimiz ay ABD’li Zynga’nın Türk oyun şirketi Peak Games’i 1.8 milyar dolara satın almasıyla hız kazanan bu alanda şimdi de bir başka firma yatırım aldı.

Yapay zeka destekli çok kanallı büyüme yönetimi uygulaması Insider, Amerika kıtasının önde gelen fonlarından 32 milyon dolarlık yatırım aldı. Yeni yatırımı ise Sequoia Capital, Riverwood Capital ve Endeavor Catalyst'den geldi.

Londra, Paris, Singapur, Tokyo, Hong Kong, Seul, Sidney, Paris, Helsinki, Barselona, Dubai, Moskova, Varşova, Taipei, Jakarta, Manila, Wellington, Kiev, Ho Chi Minh'in de dahil olduğu dünyanın farklı ülkelerinde 24 ofisi bulunan Insider, 2018 yılında WIRED Magazine tarafından Avrupa'nın 100 En Sıcak Girişiminden biri olarak listelendi ve 2017 yılında Red Herring Top 100 Avrupa'yı kazandı.

550 çalışanı olan şirket, Singapore Airlines, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, Samsung, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, Allianz, BBVA, Dominos, Avon ve CNN gibi dünya devleriyle çalışıyor.

Dünya devlerini büyüttüler

Insider’a yatırım yapan Sequoia Capital adlı ABD’li risk sermayesi şirketinin hissedar olduğu firmaların borsa değeri, 1.4 trilyon doların üzerinde. Şirket kurulduğundan bu yana Apple, Google, Oracle, PayPal, LinkedIn, Stripe, Bird, YouTube, Instagram, Yahoo, WhatsApp dahil olmak üzere 1000'den fazla şirkete yatırım yaptı.

2008’de kurulan Kanada merkezli Riverside Capital ise 3 milyar dolarlık bir portföye sahip.

1997’de kurulan Peter Kellner ve Linda Rottenberg tarafından New York’ta kurulan Endeavor ise Türkiye ofisini 2006 yılının sonunda açtı, bugüne kadar da 60 girişimci şirket aldı. .