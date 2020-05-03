Dezenkon, kimyasal kullanmadan dezenfektan üretiyor

03 Mayıs 2020

İbrahim ÇİÇEKÇİ

KONYA - Sağlık amaçlı hijyen ve sanitasyon ürünleri üretmek üzere 2013 yılında, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Topbaş öncülüğünde, Konya’da 4 bin metrekarelik fabrikasında faaliyete geçen Dezenkon Kimya San. A.Ş. LongUp markası ile sentetik kimyasal madde kullanmadan kişisel bakım ve dezenfektan ürünler sunuyor.

Çalışmaları hakkında bilgiler veren Dezenkon Kimya A.Ş.- LongUp Kişisel Bakım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Fabrika Üretim Müdürü Mevlüt Topbaş, LongUp’un bugün içerisinde sentetik kimyasal olmayan ilk ve tek dezenfektan olduğunu söyledi.

Topbaş, “2019 Şubat ayında Ankara’da kurulan LongUp, “Ekolojik Teknolojiler Yönetişim Akademisi” ile işbirliğine girmiştir. Bünyesinde değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapan 100’ e yakın doğa dostu akademisyenin yer aldığı ve başkanlığını Prof. Dr. Gürol Emekdaş’ın yaptığı akademide yer alan bilim insanlarının katkılarıyla yenilikçi teknolojileri yakından takip etmekte ve bunların ülkemize kazandırılmasında büyük bir gayret sarf etmektedir. Bünyesinde oluşturduğu bilim kurulu tüm yenilikleri yakından takip ederek gerekli güncellemeleri yerine getirmektedir. Entegre Kalite Yönetim Sistemiyle, GMP kurallarına uygun üretim yapan ve CE belgeli ürünleriyle yurtdışındaki ihracat gücünü arttıran şirketimiz, İspanya’daki yatırımlarıyla da yurtdışında da faaliyete geçmiştir” dedi.

Yeni nesil teknoloji ürünü

Yeni nesil bir teknoloji ile üretim yaptıklarının altını çizen Mevlüt Topbaş, “Bilim Kurulu’nda ve akademide yer alan uzmanların katılım ve yönlendirmeleriyle aslında dünyada bilinen ancak yurdumuzda gerektiği kadar anlatılamamış ya da anlaşılamamış bir yeni nesil teknoloji ürünü halkımızın kullanımına hazır hale getirilmiştir. Yapılan bilimsel değerlendirme ve çalışmalar sonunda yüzde 100 doğal, içinde hiçbir sentetik kimyasal bulunmayan yüksek performanslı hayatı destekleyici bir ürün ortaya çıkmıştır. Yaşamın değişik kesitlerinde yararlanma şansını bulduğumuz ve adına “süperiyonizewater ” dediğimiz solüsyon gerçek anlamda doğallığın bir temsilcisidir. Gerek insan, gerekse hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili birçok ürün günlük hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bu ürünler kullanıma sunulduklarında üretici firmalar tarafından yüzde 100 doğal oldukları iddiasındadırlar. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki sağlıkla ilgili konularda destek ürünleri, biyosidal ürünler, temizlik ürünleri, kişisel hijyen ürünleri gibi çok geniş yelpazede üretilen ürünlerin formülasyonlarına bakıldığında hemen hemen tamamında diyebileceğimiz ciddi sayıda ürünün sentetik kimyasallar içerdiği görülmektedir. Bu da bu ürünleri kullanan kitlelerde yakın veya uzak vadede toksik, kanserojen vb. sağlığımızı tehdit eden tablolara yola açabilmektedir. Ticari hakları şirketimizde saklı olan “SüperiyonizeWater”, mekanik, enerjik ve fiziksel yöntemlerle üretilmiştir. “SüperiyonizeWater”, yerine getirmesi gereken her bir görev için ayrı, ayrı özel olarak ayarlanmış ve optimize edilmiş olan formüllerin temelidir. Ana görevi, hidrokarbon kirliliğini kuşatmak, kirliliği biyolojik olarak zararsız, besleyici bir forma ve yağ asitlerine dönüştürmektir. ikincil görev olarak da tüm inorganik kirliliği kuşatmak ve zararsız hale getirmektir” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde siparişler katlandı

Coronavirüs salgını döneminde önemi ve kullanımı artan dezenfektanlar ile LongUp da rekor satış rakamlarına ulaştı. Mevlüt Topbaş, el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve birçok ürünlerinin yoğun talep gördüğünü, ek mesai yaptıklarını sözlerine ekledi.