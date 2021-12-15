DFDS Akdeniz İş Birimi, yeni yatırımlarla operasyonlarını büyütüyor

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden Danimarkalı DFDS, gerçekleştirdiği yatırımlar ve sunduğu hizmetlerle Türk ihracat mallarını taşıyan lojistik şirketlerinin kilit ortağı haline geldi. DFDS, Akdeniz İş Birimi aracılığıyla Türkiye’deki operasyonlarını büyümeye hazırlanıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı kara sevkiyatlarının yarısına yakınını gerçekleştirmek için Türkiye'de kurulu altyapıdan yararlanan DFDS Akdeniz İş Birimi, son rakamlara göre 2020 ve 2019 rakamlarının üzerinde taşıma yapmaya devam ediyor.



DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye'den Avrupa'ya bugüne kadarki en yüksek sevkiyat kapasitesine sahip. 2018'de 12 olan gemi filosunu 2021'de 19'a çıkaran DFDS Akdeniz İş Birimi, hizmet kapsamını daha da genişleterek, 2022'de filosunu 21 gemiye çıkarmayı hedefliyor. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin filosundaki tüm gemiler Türk Bayrağı altında seferlerini sürdürüyor. Şirket, liman kenti Mersin'de de yerel ihracatçılara ve müşterilere hizmetlerini artırmaya devam ediyor.

Servis ve roll-treyler yatırımları yapıyor

DFDS Akdeniz İş Birimi, 7 Ekim 2021'de Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan yerli ihracatçıların hizmetine üçüncü bir gemi dahil etti. DFDS, denizcilik acenteliği ile bölgedeki çalışmalarını bir üst seviyeye taşımayı sürdürüyor. DFDS, Mersin'deki operasyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesi için servis ve roll-treyler yatırımları yapıyor.



Öte yandan, DFDS Akdeniz İş Birimi ve Ekol Lojistik Tarragona Limanı’na yeni bir Ro-Ro hizmetine başladı.



DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, DFDS olarak lojistik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.