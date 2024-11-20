DFDS Ekol ile Avrupa'yı Türkiye'ye bağlayacak

Ekol Transport A.Ş.’nin DFDS firmasına devrinde anlaşmanın sağlanmasıyla Danimarka merkezli DFDS’in Türkiye’de lojistik sektöründeki ağırlığı artarken, hizmet yelpazesi de genişledi.Bu satın alma, DFDS’in deniz ve kara yolunu birleştiren iş modelini Akdeniz’de uygulanmasını sağlıyor ve Türkiye’yi karadan da DFDS’in lojistik ağına bağlıyor.

DFDS CEO’su Torben Carlsen yaptığı açıklamada; “Türkiye’ye altı yılda yaptığımız ikinci büyük yatırım Türkiye pazarının potansiyeline olan güçlü inancımızı yansıtıyor. Türkiye, DFDS için stratejik öneme sahip ve Ekol’ün uluslararası kara taşımacılığı ağının satın alınması, Türkiye’nin bir üretim merkezi olarak sürekli büyümesini desteklerken, güvenilir ve verimli bir taşımacılık altyapısı sunma kabiliyetlerimizi de büyük ölçüde artırıyor” dedi.

Ekol Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ekol Lojistik’in uluslararası kara taşımacılığı ağının uzun süredir iş ortağımız olan DFDS’e devredilmesi stratejik ve mantıklı bir karar. Bu adımla, Ekol olarak teknoloji, depo yönetimi ve dağıtım alanlarındaki sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha hızlı ve sağlam bir şekilde ilerlemek için bir temel oluşturmayı amaçladık. DFDS ise lojistik ağını Avrupa genelinde genişleterek Türkiye ile bağlayacak.”