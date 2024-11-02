DFDS, Ekol Lojistik'i satın almaktan vazgeçti

Danimarkalı nakliye şirketi DFDS, Türkiye merkezli Ekol Lojistik’in uluslararası taşımacılık birimini satın alma anlaşmasının sona erdiğini açıkladı.

DFDS, 1.9 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 277 milyon dolar) karşılığında yapılması planlanan alım işlemine ilişkin fesih kararının, belirlenen süre içinde sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle alındığını belirtti.

Nisan 2023'te, DFDS'nin Ekol Lojistik'in Türkiye ve Avrupa arasında geniş bir ağ oluşturan uluslararası taşımacılık birimini satın alması için Rekabet Kurulu’ndan da onay çıkmıştı.