DFDS, primeRail ile ortak oluyor

Demiryolu hizmetlerine odaklanmak, operasyonları daha da büyütmek ve optimize etmek için fırsat yaratmak amacıyla DFDS, primeRail ile uzun vadeli iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, hali hazırda kurulan 'Ticari Yetkinlik Merkezi'nin yanı sıra Troisdorf/Köln'de bir 'Operasyonel Yetkinlik Merkezi' de kurulacak.

Ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak primeRail; demiryolu işletmecileri, demiryolu terminalleri ve demiryolu operatörleri gibi demiryolu tedarikçilerine yönelik DFDS'nin sözleşme ortağı oluyor.

Ortaklık hakkında bilgi veren DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, “Güvenilir, yüksek kaliteli ve kesintisiz bir taşımacılık ağı sağlamak için intermodal müşteri çözümlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Feribot rotalarımız ve lojistik hizmetlerimizle birlikte demiryolu taşımacılığına yönelik artan bir talep görüyoruz. PrimeRail ile ortaklığımız, ek intermodal çözümler sunmamızı sağlıyor. Müşteriler, ünitelerini Türkiye'deki terminallerimize bırakabiliyor ve Avrupa'da son varış noktalarına çok yakın bir şekilde teslim alabiliyor.” şeklinde konuştu.