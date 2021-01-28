DFDS, soğuk zincirde HSF Logistics Group ile büyüyecek

Denizcilik ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren DFDS, imzaladığı yeni anlaşma ile HSF Logistics Group'un 100'ünü satın aldığını duyurdu.

DFDS'den yapılan açıklamaya göre HSF Logistics Group, sıcaklık denetimli tedarik zincirleri işleten et üreticileri ve diğer gıda üreticileri için Avrupa'nın önde gelen soğuk zincir lojistiği sağlayıcılarından biri konumunda bulunuyor.

HSF Logistics ile Hollanda, Almanya ve İngiltere'de lider konumda bulunan dört markayı bünyesinde barındıran DFDS'de hasılatının yaklaşık yarısını oluşturan N&K Spedition ve Skive Køletransport, Danimarka ve İskandinavya bölgesinde faaliyet gösteriyor. Eurofresh markası ise Almanya pazarına yoğunlaşıyor.

HSF Logistics Group'un DFDS bünyesine katılması, şirketin çözümlerinin soğuk zincir lojistiği dahil olmak üzere seçili sektörlere genişletilmesini içeren DFDS Win23 stratejisiyle uyumlu bir hamle olarak görülüyor. Alımın ardından, DFDS'in Lojistik Departmanının hasılatı 8 milyar Danimarka kronu olurken, bunun yaklaşık olarak yarısı soğuk zincir lojistiği tarafından sağlanacak.

Avrupa'da 22 noktada lojistik hizmeti veriyor

Verilen bilgiye göre HSF Logistics Group, gıda sektöründe soğuk zincir lojistik çözümleri sağlayan bir şirket larak biliniyor. Şirketin sağladığı hizmetler arasında, üreticilerden ürünlerin toplanması, paketleme, depolama, işleme hizmetleri ile kısmi ve tam yüklerin dağıtımı yer alıyor. Avrupa'da 22 farklı yerden lojistik hizmeti sağlayan şirketin Hollanda, Almanya ve Danimarka'da önemli dağıtım ve depolama merkezleri bulunuyor. Bunun yanında şirket, Çin ve Fas ofisleriyle faaliyet gösteriyor.

HSF Logistics Group'un mevcut faaliyetlere dahil edilmesi, şirket faaliyetlerinin coğrafi kapsamını Çin ve Fas'ın yanı sıra Hollanda, İskandinavya, Almanya ve Avrupa'nın güneyine genişletiyor. Bunun yanında, DFDS'in su balık yetiştiriciliği/su ürünleri ve genel gıda lojistiği alanındaki uzmanlığına et lojistiğini ekliyor.

HSF Logistics Group'un entegrasyonunun ticaret ve maliyet sinerjisi sağlamanın yanı sıra, DFDS'in feribot sefer ve liman taşımacılık altyapısına ek hacim sağlayarak da sinerji yaratması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DFDS CEO'su Torben Carlsen, "HSF Logistics Group'un DFDS bünyesine katılması heyecan verici bir gelişme. Bu sayede müşteri tabanımız, çok çeşitli gıda üreticilerini içerecek şekilde genişleyecek. Aynı zamanda yeni büyüme fırsatları yaratan bu alım, feribot seferi ağımızın yük hacmini artırıyor." dedi.