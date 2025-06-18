DGD, Amerikan Dondurulmuş Gıda Enstitüsü (AFFI) ile stratejik iş birliği için ilk adımı attı

Dondurulmuş Gıda Derneği (DGD), geçtiğimiz haftalarda Washington D.C.’de dondurulmuş gıda sektörünün küresel liderlerinden Amerikan Dondurulmuş Gıda Enstitüsü (American Frozen Food Institute – AFFI) ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

DGD Başkanı Burak Benşin’in başkanlığında gerçekleşen ziyarette, sektörün geleceğini şekillendirecek stratejik gündem maddeleri kapsamlı biçimde ele alındı. Ziyaret kapsamında AFFI Başkanı Alison Bodor, Gıda Güvenliği ve Regülasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Sanjay Gummalla ve Endüstri İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Adrienne Seiling ile bir araya gelinerek iki ülkenin dondurulmuş gıda ekosistemleri arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuldu.

AFFI: Küresel standartların mimarı

1942 yılında kurulan ve bugün dünya genelinde 400’ün üzerinde üyesi bulunan AFFI, dondurulmuş gıda sektörünün en köklü ve etkili kuruluşları arasında ilk sırada bulunuyor. Üreticilerden perakendecilere, akademiden kamu otoritelerine kadar tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan AFFI; gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, mevzuat geliştirme ve tüketici bilinci oluşturma gibi alanlarda küresel ölçekte standartları belirleyen öncü bir kurum. Sektörün geleceğine yön veren stratejik yapısı ve güçlü içerik üretim kapasitesiyle AFFI, dondurulmuş gıdanın yalnızca bir ürün değil, bir değerler bütünü olarak yeniden tanımlanmasına öncülük ediyor.

DGD’nin yolculuğu: Ticaretten toplumsal değere

Dondurulmuş Gıda Derneği, dondurulmuş gıdayı yalnızca ticari bir ürün kategorisi olarak değil; sağlıklı beslenmenin, çevresel sorumluluğun ve sürdürülebilirliğin güçlü bir aracı olarak konumlandırıyor. Dondurulmuş gıdaların üretimden tüketime her aşamada israfı azaltan, fiyat istikrarını destekleyen ve karbon ayak izini düşüren bir model sunduğunu belirten DGD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Benşin, “Bu anlayışla, yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte bu işte etkili AFFI benzeri kurumlarla iş birlikleri kurmak istiyoruz. Washington’da AFFI ile gerçekleştirdiğimiz görüşme, bu yaklaşımın uluslararası karşılığının bir örneğini oluşturuyor. Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesini, toplumsal faydayı önceleyen küresel bir vizyonla buluşturmak adına atacağımız bu ve benzeri adımlar; yalnızca bir sektör hamlesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun da ifadesidir” dedi.

“Türkiye’yi küresel gıda ağına entegre edeceğiz”

Bu ziyaretin, sadece bir protokol teması değil; Türkiye dondurulmuş gıda sektörünün küresel standartlara entegre olması yolunda stratejik bir dönüm noktası niteliği taşıdığını da ifade eden Benşin, “Görüşmelerde Türkiye’deki üretim altyapısı, kalite potansiyeli ve büyüyen iç pazarın verileri paylaştık. Ayrıca AFFI’nin sektörel deneyimleri, tüketici algısı yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejileri sektördeki yapısal dönüşüm hedeflerimiz için değerli bir yol haritası sundu. Tüketici trendlerinden sürdürülebilirliğe, soğuk zincirden gıda israfına kadar birçok konuda birlikte düşünmek için iki kurum arasında çalışma grupları oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı. Gıda güvenliği ve regülasyonlar konusunda bilgi ve araç paylaşımı için iş birliği kararı alındı. AFFI’nin Amerika’daki gelişmiş regülasyon altyapısını destekleyen bilimsel araştırmaları, Türkiye’nin bu alandaki gelişim sürecinde faydalanması için önemli bir kaynak teşkil edecek ve sektörel gelişimi destekleyecek” değerlendirmesini yaptı.

Benşin: “Sektörümüzü küresel arenaya taşıyacağız”

“Washington’da kurduğumuz bu temas, bir ziyaretin ötesinde; Türkiye’nin dondurulmuş gıda sektöründe küresel söz sahibi olma iddiasının ilk güçlü ifadesidir. Bugün artık sadece üreten değil; vizyon koyan, gündem belirleyen ve etki alanı inşa eden bir sektörel aklı temsil ediyoruz” şeklinde konuşan Benşin, sözlerine şöyle devam etti: “AFFI ile başlattığımız bu stratejik iş birliği, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda ortak vizyon, bilgi ve tecrübe transferi ile büyümeyi ve küresel standartlarda buluşmayı birlikte tasarlayacağımız bir sürecin başlangıcıdır. Bu iş birliği, sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının beklentilerini de karşılayacak yapılar kurmamız için önemli bir fırsattır. Sektörümüz; güçlü üretim kasları, esnek tedarik zinciri ve coğrafi avantajını, bu tarz bilimsel ve kurumsal iş birlikleriyle pekiştirerek küresel gücünü artırma hedefine adım adım yaklaşıyor. Bu iş birliği; tüm ekosistemimiz için küresel sahnede daha görünür, daha rekabetçi ve daha etkili bir gelecek inşa etme yolculuğunun kilometre taşlarından birini oluşturuyor.”

DGD hakkında

Türkiye’de dondurulmuş gıdanın üretim ve tüketim oranlarını artırmak, sektör paydaşlarını bir araya getirerek ortak bir vizyon geliştirmek ve kamuoyunda bilinç oluşturmak amacıyla çalışan DGD, 25 milyar TL’yi aşan sektör büyüklüğünü küresel iş birlikleriyle daha da ileri taşımayı hedefliyor.

DGD’nin 2025–2028 stratejik yol haritası çerçevesinde öne çıkan konular arasında; gıda güvenliği ve kalite standartlarında mükemmeliyeti sağlamak, tüketici algı ve bilincini dönüştürmek, dondurulmuş gıdayı gastronomik bir değer olarak konumlandırmak ve sektörü net sıfır karbon hedeflerine taşımayı amaçlamaktadır.