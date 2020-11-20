DHL Express, e-ticarette tarihi zirve bekliyor

Pandemi, e-ticaretteki yükselişi daha da hızlandırırken küreselleşme ve dijitalleşme, çevrimiçi alışverişi ve dünyanın dört bir yanına gönderilen kargo miktarını yeni zirvelere taşıyor. Buradan haraketle DHL Express, global ağında bu yılın yüksek sezonunda, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 50’den fazla hacim artışı olmasını bekliyor.

Küreselleşme ve dijitalleşme gibi mega trendlerin küresel ticaretin üzerinde muazzam bir etkisinin olduğunu söyleyen DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, aynı zamanda COVID-19’un çevrimiçi alışveriş ve buna bağlı kargo süreçlerini yeni normal haline getirerek 2030’u 2020’ye çektiğini kaydetti.

Bunun sadece B2C perakendeciler için değil, B2B e-ticaret için de geçerli olduğuna dikkat çeken Lassen, "Yılın geride kalan kısmında önemli alışveriş tarihlerinde elde edilen rakamlar, çevrimiçi satışların en az yüzde 35 arttığını şimdiden ortaya koymuş durumda ve bu sonuç yüksek sezon için yüzde 50’nin üzerindeki beklentimizi doğruluyor. Bizler de bu yoğun talebe en iyi şekilde cevap vererek gönderilerin mümkün olan en hızlı şekilde teslim edilebilmesini garanti altına almak için çalışıyoruz. İnsanları birbirleriyle bağlantılandırmak ve hayatlarına değer katmak için üstlendiğimiz misyonu yerine getirmek üzere gayret sarf eden çalışanlarımızın ve sahadaki kuryelerimizin, işlerini güçlü bir adanmışlıkla yapmalarından gurur duyuyoruz. COVID-19’un hem ekonomiyi hem de kişisel hayatları sekteye uğrattığı bu dönemde sergiledikleri performans olağanüstü.” şeklinde konuştu.

"1 milyar euro yatırım, 10 bin personel istihdamı”

Bir yandan gönderi hacminin böylesine artması ve bir yandan da COVID-19’un dünya çapında yayılması ile karşı karşıya olan lojistik hizmet sağlayıcılar açısından, son derece zorlayıcı koşullar söz konusu olduğunu dile getiren Lassen, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve ürünlerini mümkün olan en kısa taşıma süresi içerisinde dünyanın her yerine kargolamak için her yıl yaklaşık 1 milyar euro yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

Pandeminin ikinci dalgasına hazırlıklı olmak adına dünya çapında 10 binin üzerinde yeni personel alımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Lassen, şunları söyledi: "Her yıl altyapıyı güçlendirmek adına hub’lara ve gateway’lere, uçaklara, araçlara ve son teknolojiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, operasyonlarımızın kapasitesini katlayarak büyütmeyi başardık ve böylelikle gönderi hacminde beklenen artışı yönetmeye hazır hale geldik. E-ticaret gönderileri ve aynı zamanda son derece önemli koruyucu ve tıbbi malzemeler alanlarındaki büyük talepleri yönetebilmek için ciddi miktarda ek kargo uçuşu gereksinimi de söz konusu; aynı zamanda yolcu uçaklarının çoğu da hâlâ uçuş yapamıyor. DHL Express olarak bu sorunun üstesinden gelebilmek için günlük uçuş sayısında kayda değer bir artışa gittik. Bu yıl yalnızca DHL Express’te 4 yeni B777 F tipi geniş gövdeli uçağı faaliyete geçirdik ve iki tanesinin de önümüzdeki ay faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu altı yeni uçak, şirketimizin yılda 3 bin kıtalararası ek uçuş gerçekleştirmesini sağlayacak.”