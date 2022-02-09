DHL Express Türkiye, Bahreyn-İstanbul uçuşlarını başlattı

DHL Express Türkiye, hava kargo kapasitesini artırmaya yönelik büyük yatırımlarına devam ediyor. 7 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Bahreyn-İstanbul arasında karşılıklı uçuşları başlatan DHL Express Türkiye; Ortadoğu, Uzak Doğu ve Sahra Altı Afrika ülkelerine transit süresini kısaltıyor. Haftada 6 sefer yapacak olan uçak, ithalat ve ihracat gönderilerini taşıyacak. Bu uçak ile 4,5 tonluk kapasite artışı sağlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, “Bahreyn-İstanbul arası uçuşlarımız, DHL Express olarak Ortadoğu’daki hizmetlerimize pozitif katkı sağlayacak. Bölgeye ilk direkt uçuş olması bakımından bunu önemli bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye, Ortadoğu gibi büyük bir pazarla hem mesafe hem de ticaret geçmişi açısından iyi bir noktada ve bunu daha da ileriye taşıyacağız. Bu yeni uçuşla; her yıl milyarlarca dolarlık ticaretin gerçekleştiği Çin ve Türkiye pazarları arasındaki bağlantı güçlenecek. İstanbul’un birçok kıta için küresel ticaretin kesişim noktası olma özelliği desteklenecek. DHL Express Türkiye olarak ithalat ve ihracat gönderilerini hızlı ve güvenli şekilde taşımayı, ihtiyaca uygun lojistik çözümler geliştirmeyi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Süreç toplam 3 fazda tamamlanacak”

DHL Express Türkiye Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu ise, “Bahreyn-İstanbul arası uçuşların ilk fazını 7 Şubat itibariyle başlattık. Süreç toplam 3 fazda tamamlanacak. Bu uçuşun önemli bir avantajı; İstanbul Havalimanı’ndan transit süremizin en az bir gün kısalacak olması. Bu süre, kalkış yapılan havalimanına göre değişiyor elbette. Haftada 6 sefer yapacak olan uçağımız, 4,5 tonluk kapasite artışı sağlayacak.” dedi.