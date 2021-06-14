DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç: Yeni oyun alanı e-B2B olacak

Handan SEMA CEYLAN

Türkiye’deki 40’ıncı yılını kutlayan DHL Express, 135 milyon Euro yatırımla inşa ettiği İstanbul Havalimanı içindeki binasının kapılarını DÜNYA’ya açtı.

Henüz resmi açılışın yapılmadığı merkez, sektörün en ileri teknolojisiyle dünyaya örnek olacak bir sisteme sahip. Yeni bina 20 yıl daha DHL Express Türkiye’nin hacmine yetecek durumda. Ama onlar şimdiden Sabiha Gökçen’de yeni bir yatırıma hazırlanıyorlar. DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, pandeminin de hızlandırmasıyla, büyümelerinin ana damarının e-ticaret olduğunu söyleyerek, önümüzdeki dönemde daha da gelişecek online satışların trendlerini takip ettiklerini söylüyor.

Tonguç’a göre e-ticarette 2022’nin trendleri, yaşlılar, 5G ve e-B2B olacak.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ile bize yeni binayı gezdiren CEO Mustafa Tonguç, “e-ticaret büyüdükçe bu alanda yeni trendler doğuyor” diyerek, şunları söylüyor: “Mesela artık yaşlı dostu olmak zorundasınız. Çünkü daha çok para harcayabilen, parası olan kitle 50 yaş üstü. Bir başka mega trend 5G yatırımlar. Çünkü Endüstri 4.0 için daha çok makinenin daha hızlı birbirleriyle iletişim kurması lazım. Dolayısıyla yapay zekadan faydalanmak için ana gündemlerimizden olacak. Son olarak önemli bir trend de B2B e-ticaret. Şu anda B2B şirketleri nasıl satış yapıyor; fuarlara gidiyorlar, internet sitelerindeki e-mailler üzerinden irtibata geçiyorlar. Ama aslında bir e-ticaret müşterisi gibi şirketler de alım yapabilmeli. 5 tane ürün alırsanız ya da 50 ürün alırsanız şu kadar indirim gibi satışlar yapabilirsiniz. Böylece müşteriler sizinle hiç konuşmadan ürün alabiliyor, ikincisi fuarlara büyük paralar harcamamış oluyorsunuz.”

e-B2B yeni bir oyun alanı

Tonguç, “Biz de müşterilerimizi e-B2B için teşvik etmeye başladık. Bakalım e-ticaret yapacak ilk e-B2B müşterimiz kim olacak. Dört gözle bekliyoruz. B2B satışlarda yüzde 10 büyüme büyük bir şeydir. e-ticaret ile bu hızlıca yüzde 50’lere bile çıkabilir. Örneğin Walmart tedarikini yaparken, tıpkı sepete ekleyip bireysel alışveriş gibi bir şirketten ürün alabilir” diyor.

Tonguç, e-B2B’nin kendileri için yeni bir oyun olduğunu da söylüyor, “Bu bizim lansmanını yeni yaptığımız bir konu. Son çeyrek bunun etkisini göreceğiz. 2022’de asıl büyümenin de oradan geleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor.

2020’de çift haneli büyüdük

“Global bir şirketiz, gönderileri yönettiğimiz için küresel trendleri, ülkelerin trendlerini çok yakından takip edebiliyoruz” diyor Tonguç ve şunları söylüyor: “Açıkçası, geçen yıl şubatta Çin’de başlayan kapanmalar, sonrasında İspanya ve İtalya’nın COVID-19’dan etkilenmeye başladı. Bizim de mart-nisan aylarımız kötü geçti. İtalya’dan çok ağır darbe aldık. Nisanda yüzde 50 küçüldük. Ama mayıstan sonra bir önceki yılla başa baş noktasına geldik. Hazirandan sonra da büyümeye başladık. Büyümemizi en çok e-ticaret sağladı. 2020 sonuna doğru çift haneli büyüdük. 2021’e de çok başarılı başladık.”

Türkiye’nin farkı ‘dayanıklılık’

Gönderi trafiğinden tekstil sektörünün büyümede olduğunu, çip krizine rağmen otomotiv tedarikçilerinin işlerini artırdığını gördüklerini de söylüyor Tonguç. “Türkiye’nin farkı, tüm dünyada B2B, yani şirketten şirkete işlemler düşme ya da yavaşlama eğilimi gösterse de, bu alanda bile büyümesi. B2B’de 2019 ile kıyaslasak dahi çift haneli büyüyoruz” diyen Tonguç, “Türkiye’nin diğer ülkelerden farkı ne deseler, ‘dayanıklılık’ derim” yorumunu yapıyor.

Sabiha Gökçen’de yeni binamızı 2023’e kadar açacağız

Pandemi nedeniyle uçuşların azaldığına dikkat çekiyor Tonguç, “Bu süreçte İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları çok iyi performans gösterdi. Dünyada ilk 10’a ilk 5’e girdiler. Uçuşlar azaldığı için, onunla birlikte bizim kargo koyup başka ülkelere gönderileri ulaştırma hacmimiz azaldı. Sektör kapasite sorunu yaşadı. Aynı anda denizcilik sektöründe de sıkıntılar oldu. Süveyş Kanalı’nda gemi kaldı. Uluslararası ticaret olumsuz etkilendi” diyor. Ancak Tonguç, bu dönemde yatırımlar da olduğunu kaydederek, “Mesela bizim buradaki yatırımımız gelecek 20 yılımızı rahatlıkla karşılar. Bu son yatırımımız değil. Sabiha Gökçen için de bir protokol imzaladık. Orada 2023’e kadar yeni binamızı açacağız. Buradan sadece yüzde 30 daha küçük. Bütün dünyanın normalleşmesi ile birlikte e-ticaret küçülmeyecek. Sadece büyüme hızı azalabilir. Bu artık yeni normal olacak. Biz de yatırımlarımızı hızlandırıyoruz” şeklinde konuşuyor.

VAT 22 sonrası ABD ve Avustralya gözde

Gündemlerindeki en önemli konulardan birinin VAT 22 olduğunu kaydediyor Tonguç. “AB, VAT (KDV) 22’nin 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacağı duyurdu. Değeri 22 Euro’yu geçmeyen ithal mallar için uygulanan KDV istisnasının kaldırılması söz konusu” diyor Tonguç ve “Türkiye olarak bu coğrafyaya dünyada en çok 22 Euro altı gönderi yollayan ülkeler arasındayız. Tişört, hediyelik… Biz bu konuda müşterilerimizi çok erken eğitmeye başladık. Faturaların doğru olması ile zamanında gönderi dağıtılabilecek. Çoğu müşterimizin ABD’ye yöneldiğini görüyoruz. Orada bu oran 800 dolar gibi yüksek bir rakam. ABD en çok gönderi yolladığımız ülkeler arasına girdi. Gelecekte Avustralya da bu cazibede olacaktır. Onlarda da bu vergi çok yüksek bir rakamda. Bu ülkelere yönelenler şanslı olacaktır” değerlendirmesini yapıyor.

Tonguç'tan satır başları

■ AYNI GÜN İHRACATLA MÜŞTERİLERİMİZ ÇİN’E KAPIŞACAK: Eskiden bir ihracat gönderisini bugün verirseniz, kurye gönderisi değilse ertesi gün çıkardı. Şimdi bazı müşterilerimizle deneme olarak aynı gün mikro ihracata başladık. Çok daha fazla müşterimize bu şansı tanıyacağız. Türkiye’den bir gönderiyi iki günde çıkartabiliyorsak, Çin bir günde çıkartabiliyordu. Şimdi müşterilerimizin rekabetçiliğini artırabileceğiz.

■ TÜM GÖNDERİLERİMİZİN %60’INI BİR SAATTE ÇEKİYORUZ: Gümrükteki tüm gönderilerimizin yüzde 60’ını bir saat içinde çekiyoruz ve müşterilerimize bunun için hiçbir ücret yansıtmıyoruz. Geriye kalan yüzde 40’ı gümrük mevzuatları gereği bizim yapamadığımız gümrük müşaviriyle çekim oluyor. Müşterilerimiz ya da onların müşavirleri gönderilerin yüzde 30’unu aynı gün çekiyor. Ücreti bile oluşmuyor. Herhangi bir müşteri veya müşavir gümrüklü gönderiyi geç çekerse, depo alanımız doluyor. Hem mevzuata uygun bir şekilde hem de müşterimizi daha erken almaya teşvik etmek için bir tarifemiz var.

■ GÜMRÜKTEKİ KOLAYLIK e-İHRACATI ARTIRIR: e-İhracat tarafı için iadeler çok önemli bir konu. Bugün bir platformdan 10 gönderi alıp 9’unu rahatça iade edebiliyorsunuz. Yurtdışından gelen gönderi için bu kolay olmuyor. Nasıl gitti, nasıl geldi, KDV iadesi aldı mı, almadı mı, bir dolu detay var. Yeri geliyor bir iade bir ayı buluyor. Gümrük işlemlerinde kolaylaştırma olarak ne yapılırsa, müşterilerimizin lehine. e-İhracat da o kadar artar.

■ TÜRKİYE İKİ YIL İÇİNDE İLK 20’YE GİRER: DHL Express tüm dünyada 2020’yi gelirde 60 milyar Euro’nun üstünde kapattı. Karlılığımızı yüzde 300 artırdık. DHL Express Türkiye, Avrupa’nın ilk 6 ülkesine arasına gidiyor. Hem karlılık hem hacim açısından. Dünyada 25’inci sırada. İki yıl içinde ilk 20’ye gireriz diye öngörüyoruz.

■ 2025’TE GÖNDERİLERİMİZİN YARISI KARBON NÖTR OLACAK: DHL’in hedefi 2050’de 0 emisyon. 2030’da bütün araçlarımızın yüzde 60’ını elektrikliye çevireceğiz. Hatta 2025’te gönderilerimizin yüzde 50’sini karbon nötr hale getireceğiz. Şu anda yüzde 10’lara ulaştık. Çok da hızlı ivme alıyoruz. Müşterilerimizi de ikna ettik.

■ MÜŞTERİ KARBON NÖTRÜ SEÇEBİLİYOR: Karbon nötr diye bir hizmetimiz var. Eğer o gönderiyi tercih ederseniz kilo başına uygulanan bir ücret var. Aldığımız o ücreti sizden, dünyanın çeşitli yerlerindeki karbon salımını engelleyecek projelere yatırıyoruz. Böylelikle o gönderinizin yarattığı karbon salımı sıfırlanmış oluyor. Diğer gönderilerden çok da pahalı değil, 10 kuruşluk gibi bir fark var. Ama asıl istediğimiz, karbon salımını ofset etmek değil hiç oluşturmamak. Lojistik sektöründe bu salımın en büyük kaynaklarından biri de uçaklar. Bunu gidermek için çok büyük projelere imza atıyoruz. Sentetik fuel yani sentetik yakı bunlardan biri. Çok kolay değil, ama öncü olacağız.

Havalimanı içinde LEED Gold yeşil bina

DHL CEO’su Frank Appel bir lansmanla grubumuzun sürdürülebilirlik için 7 milyar dolarlık yatırımı gündemine aldığını söylemişti. Elbette gelecek 10 yılı kapsayan bu yatırımlar içinde Türkiye de var. İstanbul Havalimanı içinde inşa ettiğimiz binamız bu yatırımların en önemlisi. Binamızın LEED sertifikası var. Ama sadece LEED değil, LEED Gold. Küçük binalarda kolay ancak bu kadar büyük bir binada Gold sertifikasını almak zor. Girişteki halıya kadar puan alıyorsunuz. Tamamen yeşil bir binamız var. Biz eğer böyle bir bina inşa etmek istemesek 135 milyon Euro’luk bu yatırımı belki 115 milyon Euro’ya mal ederdik. Ama bir hedefimiz var. Ayrıca tüm satış ekibimizin arabalarını hibrite çeviriyoruz. İlerde şarj istasyonları ile ilgili gelişmelere bağlı olarak filomuzu tam elektriğe geçirmek istiyoruz.

YouTuber söyledi, baklava satışı yüzde 60 arttı

Yurtdışında Türkiye’nin otantik ürünleri tutuluyor. Otantik lambalar, ahşap ürünler, çarıklar… İnanılmaz satış yapıyorlar. Şu anda baklava en büyük trendlerden birisi. Gaziantep’ten inanılmaz gönderimiz var. Hikayesi enteresan. Amerika’da yaşan bir Türk Youtuber’ın ‘Türkiye’den DHL ile 2 günde baklava geldi’ demesi, hiçbir alakamız yokken, o gönderilerimizin yüzde 60 artmasına neden oldu. Avrupa sunumuma baklavayı konu olarak koydum. Türkiye’nin tanıtımı için de önemli. Oscar ödüllerinin ardından düzenlenen partide son anda baklava olmasına karar verilmiş. Çok hızla yetiştirdik. Oranın şefi bize teşekkür etmişti.

ASRS sistem kurdular Çin dahil tüm dünyaya model olacak

İstanbul Havalimanı’ndaki binamızdaki teknoloji Leipzig Hub’ımızda bile yoktur. Bina yatırımımızın yüzde 20’si tamamen dijitalleşmeye. Dünyanın en gelişmiş binası, özellikle ASRS diye bir sistem kurduk, gümrükleme gönderileri el değmeden hazırlanıyor. Bizden sonra Çin’de de denenecek. DHL Türkiye, bu açıdan dünyaya model olacak bir iş yaptı. ASRS, otomatik depolama ve geri alma sistemi (automated storage and retrieval system) anlamına geliyor. Gümrükleme alanlarına, bir antrepoya gittiğinizde, birisi gönderiyi bir rafa koyar ya da ağırsa forkliftle gider yerleştirir. Burada yüzde 80 gönderilerimiz, robotlarla bir yere konuluyor, istenildiğinde robotlarla gelip alınıp size veriliyor. Bir müşteri olarak antrepomuza geldiğinizde, ‘gönderimi almak istiyorum’ dediğinizde, birisi o evrakı alıyor, binanın 5-6 bin metrekarelik bir alanına giriyor, arıyor, buluyor, getiriyor. 15 dakika kadar sürebilir –ki biz bu konuda hızlıyızdırama yeni sistemle aynı süreç 2 dakikayı geçmeyecek. Bekleme zamanları düşecek. Bu da verimlilikte yüzde 80 bir artış anlamına geliyor. Şu anda bir antrepoda 100 kişi çalışırken, yeni yerimizde belki 15 kişiye ihtiyacımız olacak. Ama binamız o kadar büyüdü ki diğer alanlarda o personelimizle çalışmaya devam edeceğiz. İhracat işine de başlayacağız. Zaten hep yapıyorduk ama apronda olan bir depomuz olmamıştı. Bu da Türkiye’de bir ilk. DHL Türkiye olarak, bundan 5-6 sene önceki altyapımıza baktığımızda, en büyük evrimi bu binamıza yaptığımız yatırımla sağladık.

1997'de Almanya'da başladı

DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç, DHL Ailesi’nde çalışmaya 1997’de DHL Almanya Operasyonları’nda başladı. Tonguç, Türkiye’deki görevine terfi etmeden önce, DHL Express Avrupa’nın Dağıtım Merkezleri ve Havaalanı Performans ve Programlar Genel Direktörü olarak çalıştı. 2014’te Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi. CEO’luk görevinden önce Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.