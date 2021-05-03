DHL Express Türkiye’de bayrak değişimi

Uluslararası hava taşımacılık şirketi DHL Express Türkiye'de üst düzey görev değişimi yaşandı.

Yaklaşık 4 yıldır CEO'luk görevini yürüten Claus Lassen, bayrağı 1 Mayıs 2021 itibarıyla Satıştan Sorumlu GMY olarak görev yapan Mustafa Tonguç'a devretti.

DHL'deki iş yaşamına 1997’de DHL Almanya Operasyonları’nda başlayan Mustafa Tonguç, Almanya’daki ayrıştırma merkezi ve havaalanında operasyonel alandaki görevlerinin yanı sıra müşteri hizmetleri ekibinin yöneticiliğini de yürüttü. Tonguç, Türkiye’deki görevine terfi etmeden önce, DHL Express Avrupa’nın Dağıtım Merkezleri ve Havaalanı Performans ve Programlar Genel Direktörü olarak çalıştı.