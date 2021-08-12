DHL Express Türkiye’de üst düzey atama

Mustafa Tonguç’un DHL Express Türkiye CEO’luğuna yükselmesiyle boşalan pozisyona, DHL Express Türkiye’de İstanbul Saha Satış Kanal Müdürü olarak görev yapan Efe Başaran getirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Elektrik Mühendisliği öğreniminin ardından, sırasıyla Kanada New Brunswick Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansını ve Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayan Efe Başaran, çalışma hayatına 2011 yılında Entes Elektronik’te satış biriminde başladı. Sonrasında 2015’te 3M firmasına geçen Başaran, burada da satışın farklı kanallarında aldığı görevlerin ardından 2021 yılı şubat ayında DHL Express Türkiye’de göreve başladı.

Uzun yıllar profesyonel sporculuk geçmişi bulunan Efe Başaran, 9 yıl Galatarasay Kürek Takımı’nda yer aldı ve hem Galatasaray’a hem de Türkiye Kürek Milli Takımına kaptanlık yaptı.