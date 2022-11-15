DHL Express Türkiye’de üst düzey atama

Ekspres taşımacılık hizmetleri sağlayıcısı DHL Express Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Özge Satman Bayraktar, Chief Financial Officer (CFO) olarak atandı.



Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan Bayraktar, yüksek lisans derecesini London School of Economics’te tamamladı. Profesyonel kariyerine 2009 yılında, British American Tabacco’nun (BAT) finans departmanında, Management Trainee (Yönetim Stajyeri) olarak başladı. Bir yıl süreyle Pragma Corporate Finance şirketinde şirket birleşme ve satın almalarında görev almasının ardından BAT bünyesine döndü ve sırasıyla Operasyon Finans Yöneticisi, Kıdemli Pazarlama Finans Müdürü ve Türkiye, Kafkasya ve Kuzey Kıbrıs Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak görev aldı.