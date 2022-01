DHL Express Türkiye’den acil gönderiler için Özel Ekspres Kurye hizmeti

Takip Et

DHL Express Türkiye, müşterilerinin çok acil uluslararası gönderi taleplerine yönelik Özel Ekspres Kurye (On Board Courier) hizmetini başlattı.

Dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlarda sağlanabilen bu hizmetle, acil ve önemli gönderiler en hızlı ve güvenli şekilde alıcısına ulaştırılıyor.

DHL Express Türkiye’nin sunduğu bu premium hizmetten yararlanmak isteyen müşterilerin gönderilerine özel bir kurye atanıyor.

Kurye, gönderiyle birlikte talep edilen ülkeye giriş yapıyor ve gönderiyi adrese elden teslim ediyor.

Talepler 30 dakika içinde yanıtlanıyor

Gönderi takibi DHL Express Türkiye Özel Hizmetler departmanı tarafından yürütülüyor ve teslimat sürecinin her safhasıyla ilgili bire bir bilgi alınabiliyor. Bu hizmette adresten havalimanına, adresten adrese, havalimanından havalimanına gibi farklı seçenekler sunuluyor.



Acil bir çözüm arayanların yararlanabileceği bu serviste, gelen talepler 30 dakika içinde yanıtlanıyor. Hafta sonu ve tatil günlerinde de hizmet alınabiliyor. İçeriğin uçuşlara, işleyişe ve teslimat yapılacak ülkenin ithalat kurallarına uygunluğuna göre, dünyanın tüm ülkelerine gönderi yapılabiliyor.



Konuya ilişkin bilgi veren DHL Express Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Efe Başaran, “Acil ve hassas gönderilerin deneyimli bir kurye tarafından dünyanın her yerine elden teslimatını sağlayan bu hizmetimizle, her dakikanın önemli olduğu kritik durumlarla karşı karşıya kalan veya değerli gönderilerinin teslimatını en hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasını isteyen müşterilerimiz için bir alternatif daha sunuyoruz.” dedi.