DHL Express Türkiye’den yeni hizmet merkezleri yatırımı

DHL Express Türkiye, 100 milyon euroya varan yeni hizmet merkezi yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

1 Ekim'de açılan ve 233 bin euroluk yatırımla hayata geçirilen Beylikdüzü hizmet noktası, çevre bölgelerdeki DHL Express müşterilerinin uluslararası hızlı hava taşımacılık taleplerini karşılayacak. Sekiz kişinin çalışacağı hizmet noktası sadece gönderi teslim noktası olarak değil, ofis olarak da kullanacak yeni bir konseptte tasarlandı.

Şirketi ilerleyen süreçte ise, İstanbul'da Nişantaşı ve Yenibosna'da, Malatya ve Kahramanmaraş'ta da yeni hizmet merkezleri açacak. DHL Express, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hizmet merkezi için de HEAŞ ile sözleşme görüşmelerine devam ediyor.

Mevcut hizmet merkezlerini de büyütüyor

Yeni merkezlerin yanı sıra DHL Express artan talebe daha iyi cevap verebilmek için mevcut merkezlerini de büyütüyor. Şirket Kayseri'deki yeni DHL Express Hizmet Merkezi’ni 420 bin euroluk yatırımla, Gaziantep'teki DHL Express Hizmet Merkezi’ni ise 490 bin euroluk yatırımla yeni ofislerine taşıyor. Böylece Kayseri Hizmet Merkezi'nde operasyon alanı beş kat, Gaziantep Hizmet Merkezi'nde ise iki kat büyüten şirket, her iki yeni merkez de 2026'ya kadar gönderi hacimlerinde öngörülen büyümeyi karşılayacak şekilde tasarladı. Denizli ve Bursa'da da hizmet merkezlerini büyüten DHL Express, Türkiye’ye yönelik yatırım planlarını hayata geçirmeye devam edecek.