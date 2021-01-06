DHL Express Türkiye’nin üst yönetiminde görev değişikliğine gidildi
Yeni yıl ile birlikte 40'ıncı yılını kutlayan DHL Express Türkiye'nin üst yönetiminde görev değişikliklerine gidildi. Söz konusu değişikliklerle Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Tonguç, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Demiroğlu ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Seçkin Piker atandı.
DHL Express Türkiye, 40'ıncı yılını kutladığı 2021'e üst yönetimde yapılan görev değişiklikleriyle birlikte başladı.
1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olan atama kararına göre DHL Express Türkiye’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tonguç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına; Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Volkan Demiroğlu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Türkiye Saha Satış Direktörü Seçkin Piker ise Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.