DHL Express’ten 800 milyon litrelik sürdürülebilir havacılık yakıtı anlaşması

DHL Express, hava yolu lojistiğini karbonsuzlaştırma ve daha sürdürülebilir olma yolunda önemli bir adım attığını duyurdu. DHL, bp ve Neste ile gelecek beş yıl içinde DHL Express’e 800 milyon litreden fazla sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sağlanmasını öngören yeni stratejik iş birlikleri gerçekleştirildi. Söz konusu yeni anlaşmalar, havacılık dünyasında bugüne kadar yapılan en büyük SAF anlaşmaları arasında yer alıyor. Daha önce San Francisco (SFO), Doğu Midlands (EMA) ve Amsterdam’daki (AMS) DHL ağında başlayan SAF kullanımına bu anlaşmalar da eklendiğinde, DHL Express’in 2026’ya kadar tüm hava taşımacılığında yüzde 10 SAF karışımı kullanma hedefi, yüzde 50’nin üzerinde bir oranla gerçekleşmiş olacak.

220 ülke ve bölgeden oluşan küresel ağında yılda 480 milyondan fazla acil gönderi niteliğinde belge ve paket taşıyan DHL, bu stratejik iş birlikleriyle havacılık yakıt döngüsünde yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlamayı öngörüyor. Bu miktar, yaklaşık 400 bin binek otomobilin yıllık sera gazı emisyonuna eşdeğer.

“SAF, emisyonları azaltmaya giden ana güzergâhlardan biri”

Deutsche Post DHL Group CEO’su Frank Appel, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Dünyanın lider lojistik şirketi olarak müşterilerimize yeşil ve daha sürdürülebilir çözümler sunmak bizim sorumluluğumuz. Bp ve Neste ile yapılan tarihi nitelikteki SAF anlaşmaları, havacılık sektöründe atılan önemli bir adımı ifade ediyor ve sürdürülebilirlik yol haritamızın genel kapsamını doğrular bir nitelik taşıyor. SAF kullanımı şu anda havacılık yakıtı yaşam döngüsünde mevcut uçak tipleriyle CO2 emisyonlarını azaltmaya giden ana güzergâhlardan biridir.”



Air bp Kıdemli Başkan Yardımcısı Martin Thomsen da, “Deutsche Post DHL Group ile stratejik ilişkimizi daha da derinleştiren bu önemli anlaşmayı tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bp bir entegre enerji şirketine dönüşürken hammadde, global üretim, lojistik ve havaalanı altyapısını kapsayan değer zincirimizin gücünden yararlanıyoruz. Hedefimiz, karbonsuzlaştırma seçenekleri konusunda havaalanları ve hava yolu şirketleriyle daha da yakın çalışmak.” diye konuştu.

Neste Başkanı ve CEO’su Peter Vanacker ise, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük SAF anlaşması olan ve kilometre taşı niteliği taşıyan bu anlaşma, havacılıkla bağlantılı emisyonlara karşı harekete geçmeye dönük giderek artan ihtiyaç ve aciliyetin ve elbette kararlılığın altını çiziyor. Her iki şirketin müşterek hedeflerini ortaya koyan ve çocuklarımız için daha sağlıklı bir gelecek yaratma yolculuğumuzda biraz daha mesafe kaydetmemizi sağlayan bu önemli adımı DHL ile birlikte atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün yapılan bu duyuru, aynı zamanda müşterilerin 2030’a kadar yılda en az 20 milyon ton CO2 olmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltmalarına somut olarak nasıl yardımcı olduğumuzu da ortaya koyuyor.”