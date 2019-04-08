DHL Global Forwarding, kargo terminalinde ofis ve depo kurdu

08 Nisan 2019

Global havacılık verilerinin, İstanbul Havalimanı’nın havacılık sektöründe önemli cazibe merkezlerinden birisi olacağını gösterdiğini ifade eden DHL Global Forwarding firma yetkilileri, bu projenin getireceği iş hacmi nedeniyle havalimanında yatırım kararı alıp, depo yatırımı yaptıklarını açıkladı.

DHL Global Forwarding’in İstanbul Havalimanı ofis ve deposunun 2 bin 700 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. Depoda altı adet mal kabul ve sevkiyat rampası yer alıyor. 7/24 fiziki ve kamera kontrolü ile depodaki ürünlerin güvenliği sağlanıyor.

Yüksek standartlara sahip

DHL Global Forwarding yetkilileri, tam otomatik yangın kontrol sistemleri, bin adet euro palet kapasitesinde raf sistemi bulunan 10 metre yükseliği bulunan deponun yüksek lojistik standartlara sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca depoyla entegre çalışan hava kargo ofisinde ihracat ve ithalatla ilgili tüm hizmetler sağlanıyor. Depo, Turkish Cargo ve tüm depo operatörlerine yürüme mesafesinde yer alıyor.

DHL Global Forwarding, hava kargo ofisiyle entegre çalışacak lojistik ve gümrük müşavirliği ekipleri ile hava kargo, cross dock operasyonları, depolama, elleçleme, paketleme, nakliye ve gümrük müşavirliği hizmetlerini fiziki olarak tek çatı altında sağlayacak.