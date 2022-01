DHL Global Forwarding Türkiye, Top Employer 2022 Sertifikasının sahibi oldu

Deutsche Post DHL Grup'un havayolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığındaki uzman birimi DHL Global Forwarding, bir kez daha Top Employer 2022 (En İyi İşveren 2022) sertifikasını aldı. DHL, çalışanları için olumlu, güvenli ve motive edici bir iş yeri oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaları nedeniyle bu sertifikayla ödüllendirildi. Dünya genelinde 40 ülkede En İyi İşveren olarak kabul edilen DHL Global Forwarding, çalışanlarına yönelik yaklaşımı nedeniyle 2022 yılında hem global olarak hem de Asya Pasifik, Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde Top Employer sertifikalarının sahibi oldu.

Aldıkları sertifika ile ilgili değerlendirmede bulunan DHL Global Forwarding Türkiye ve Levant CEO'su Ingo-Alexander Rahn, “DHL Global Forwarding olarak ‘İnsanları Birleştirmek, Yaşamları Geliştirmek' temel ilkesini benimsiyoruz. Bu prensibimiz sadece müşterilerimiz için yürüttüğümüz işlerde değil aynı zamanda çalışanlarımız için de aynı şekilde geçerlidir. Bu sertifika çalışanlarımıza sunduğumuz yaşam boyu eğitim imkânları, esnek çalışma ortamı ve çeşitlilik ile kapsayıcılığı içeren şirket kültürümüz aracılığıyla yetenekleri çekmek ve elde tutmak için gösterdiğimiz çabanın ne denli doğru ve yerinde olduğunu da teyit ediyor. İş stratejisi, etik, dürüstlük ve değerler, liderlik alanlarında olağanüstü puanlar aldık ki bu kurumumuzun, motive ve saygın freight forwarding uzmanlarından oluşan en iyi takım olma mesajını da sağlamlaştırıyor.” dedi.

Top Employers Institute, şirketleri En İyi İK Uygulamaları Anketine göre değerlendiriyor. Anket, temel İK konularını kapsayan altı bölümden oluşuyor: Yönetme, yönlendirme, çekicilik, geliştirme, bağlılık ve kaynaştırma. DHL Global Forwarding, çalışanlarına yönelik çok sayıda İK uygulaması sayesinde, tüm bu konuları kapsayan motive edici ve olumlu çalışma ortamını oluşturuyor. Örneğin DHL, çalışanlarına lojistik, yönetim ve süreç iyileştirme alanlarında şirket içi çok çeşitli eğitim fırsatları sunuyor. Şirketin bu yaklaşımla hayata geçirdiği en son girişimlerinden birisi de “DHL Global Forwarding, Freight'te Well-being” programı. Şirketin çalışan bağlılığına katkıda bulunan bu program ile çalışanların görevlerinin, beklentilerinin, stres seviyelerinin ve çalışma ortamının genel sağlıklarını ve memnuniyetlerini nasıl etkilediği inceleniyor. DHL Global Forwarding, tüm olası etkileşimleri ise "well-being" terimi altında üç şekilde ilişkilendiriyor: Sosyal olun, anda olun, aktif olun.

DHL Global Forwarding Türkiye ve Levant İK Müdürü İlknur Beyazıt ise açıklamasında şunları söyledi: “Biz insanlar için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarıların arkasında da çalışanlarımız var. Bu nedenle En İyi İşveren ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, çalışanlarımız için birçok açıdan olumlu bir çalışma ortamı oluşturduğumuzun ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağladığımızın da kanıtıdır. Örneğin liderlik niteliklerimizi daha fazla öne çıkarmamız, sunduğumuz yeni eğitim modülleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimlerimiz ile ‘mutluluk' yaklaşımına odaklandık ve bu sayede çalışanlarımıza herkesin memnuniyetle karşılandığı güvenli bir çalışma ortamı sağladık.”

DHL Global Forwarding çalışanların uluslararası kabul görmüş yetkinlikleri edinebilmesi için de adımlar atıyor. Bu bağlamda çalışanlar başka bölgelerde ve hatta başka ülkelerde görev alabiliyor. Bu zengin kültürel çeşitlilik, her yıl şirketin tüm alanlarından binlerce çalışanın kültürlerini tanıtmak ve meslektaşlarıyla paylaşmak için katıldığı DHL Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Haftası'nda da kendini gösteriyor. Grup genelinde, ağ kurma etkinliklerinden kariyer programlarına ve yetenek havuzlarına kadar kadın çalışanları desteklemek ve onlara ilham vermek için çok sayıda program da uygulanıyor. Women at DHL Global Forwarding, Freight girişimi uluslararası üne sahip “Stevie Awards for Women in Business” (İş Dünyasında Kadınlar için Stevie Ödülleri) etkinliğinde Altın Ödül kazandı. DHL çeşitliliği ve kapsayıcılığı tam anlamıyla uygulamak amacıyla LGBTQIA+ çalışanlarının deneyimlerini paylaşmaları için bir platform olan RainbowNet adında bir şirket içi ağ da kurdu. Dünya genelinde üyelerin bulunduğu ağ, çalışanlara ve yöneticilere iş yerinde kendilerini ifade edebilmeleri adına destek veriyor.