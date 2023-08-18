DHL Group ikinci çeyrekte 20,1 milyar euro gelir sağladı

DHL Group, 2023’ün ikinci çeyreğinde ilişkin finansal sonuçlarınan göre, faaliyet kârı (FVÖK) 1,7 milyar euro ile ilk çeyrek seviyesinde kaldı. DHL Group, yüzde 8,4’lük cazip bir FVÖK marjı elde ederek, 2023 FVÖK hedefinin alt sınırını yükseltti ve 2025 için kazanç tahminlerini doğruladı.

Grup, altı ayda 3,3 milyar euro kazanç elde etti. Bu nedenle DHL Group, 2023 için FVÖK hedefinin önceden 6,0 milyar euro olan alt sınırını 6,2 milyar euroya yükseltti. DHL Group, DHL şirketleri için 5,7 ila 6,5 milyar euro arasında bir FVÖK bekliyor. Post & Parcel Germany için şirket, 800 milyon euro ile 1,0 milyar euro (önceden 1,0 milyar euro) arasında bir FVÖK planlıyor.

2025 için Grup, 8 milyar euro’nun üzerinde olan orta vadeli kazanç tahminini ise doğruladı. DHL Group, brüt sermaye harcaması ise ikinci çeyrekte 708 milyon euro olarak gerçekleşti. DHL Express bölümünde yeni iklim nötr merkezler, gateway binaları ve hizmet merkezlerinin inşasının yanı sıra düşük emisyonlu ulaşım yapılarının genişletilmesi gibi sürdürülebilir iş faaliyetlerine yatırım yapmaya odaklanıldı.

Verimliliği sürdürülebilir bir şekilde artırmak için otomasyon ve dijitalleşme girişimlerine ek fonlar yatırıldı. Grup, 2023 için 3,4 ila 3,9 milyar Euro arasında bir yatırım planlıyor. DHL Group Ceo’su Tobias Meyer, “Dengeli portföyümüz ve küresel varlığımız sayesinde dayanıklılığımızı bir kez daha gösterebildik. Mevcut makro ortamla başa çıkmak için erken aşamada doğru önlemleri aldık.