DHL Group, MNG Kargo'nun tamamını satın alıyor

DHL Group ve MNG Kargo'nun ortak açıklamada anlaşmanın Türkiye'nin hızla büyüyen e-ticaret ve kargo sektörlerine yeni bir ivme kazandıracağı ifade edildi.

2003 yılında kurulan MNG Kargo'nun 27 aktarma merkezi ve 800'ü aşan şubesi bulunuyor; yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Gerçekleşen satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik tecrübesi ve geniş küresel ağından faydalanacak MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

'MNG Kargo, iş portföyümüzü tamamlayacak'

DHL Group Üst Yöneticisi (CEO) Tobias Meyer, anlaşmaya dair şunları kaydetti: "Sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladık ve 2025 DHL Grup Stratejisi'nde odaklandığımız bir alan haline getirdik. e-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle organik ve inorganik büyüme stratejileri ile e-ticaret sektöründeki ayak izimizi genişletmek için sürekli çalışıyoruz. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin; büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin iş gücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumunda olduğunu vurguladı.

Dağlıoğlu, şunları ifade etti: "Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir."

Globali Türkiye pazarıyla buluşturacak

DHL e-Ticaret CEO'su Pablo Ciano ise şunları ifade etti: "DHL e-Ticaret olarak amacımız müşterilerimize güvenilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir e-ticaret teslimat hizmetleri sunmaktır. Bu stratejinin belkemiğini, kendimiz veya ortaklıklar aracılığıyla işlettiğimiz geniş ağımız, dijital uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz oluşturuyor. MNG Kargo'nun satın alınması, kurulu ağımızı güçlendirecek ve global müşterilerimizi Türkiye pazarıyla buluşturmamıza yardımcı olacak."

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz de "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.