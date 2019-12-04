DHL İstanbul’da 2.500 ağaçlık bir koru oluşturuyor

04 Aralık 2019

Lojistikle ilişkili tüm salınımları 2050 yılına kadar net olarak sıfıra indirmeyi hedefleyen DHL, bu iddialı hedefe yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Hem 2015 Paris İklim Konferansı’nda (COP 21) hem de Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde ortaya konmuş olan, global ısınmanın 2°C’nin oldukça altında tutulması hedefine önemli katkı sağlamayı amaçlayan DHL, ÇEKÜL Vakfı 7 Ağaç Ormanlarının İstanbul Silivri Çayırdere’de bunulan dikim sahasında 2.500 fidanlık bir koru oluşturmak için ilk adımı attı. 21 Kasım’da yapılan sembolik dikim etkinliği ile ilk çam fidanları toprakla buluştu.



Hedef her yıl 1 milyon ağaç



DHL Global Forwarding Türkiye CEO’su Ingo-Alexander Rahn fidan dikme töreninde şunları söyledi: “Bugün içinde yaşadığımız doğaya katkı sağlamak adına buradayız. Gezegenimizin geleceğine ilişkin çok sayıda tartışmanın yaşandığı bir dönemdeyiz. İklim değişikliği ile mücadele ve kaynaklarımızın verimli kullanılması artık dünya ülkelerinin en önemli hedefleri arasında. Ağaç hem küresel iklimin hem de başta su olmak üzere pek çok kaynağın koruyucusudur. Sağlıklı bir ağaç 500 litre su üretir ve ürettiği bu suyu geri havaya vererek bulut formasyonları, daha fazla yağmur ve daha iyi iklim koşulları oluşumuna yardımcı olur. Bu nedenle bugün burada DHL Global Forwarding ve DHL Freight çalışanlarından oluşan çok sayıda gönüllü ile birlikte fidan dikmekten ve bu fidanların ağaca dönüşüp ekosistemimize sağlayacağı faydaları hayal etmekten dolayı çok mutluyum.”



DHL Freight Türkiye Genel Müdürü Murat Kavrar; “DHL Global Forwarding ve DHL Freight olarak bugün burada 2.500 adet fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu ve heyacanını yaşıyoruz. Burada 20 yıl kadar sonra insanların gölgesinde dinlenebileceği bir koru meydana gelecek. Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünyayı miras bırakmak biz öncül nesillerin en önemli sorumluluğudur. DHL olarak yılda bir milyon ağaç dikme hedefimiz var. Bugün temellerini attığımız bu koru, söz konusu hedef açısından çok önemli bir adım.” dedi.



GoGreen çevre programı kapsamında kaynakları sorumlu bir biçimde kullanarak, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini minimuma indirmeye yönelik çalışmalarda bulunan DHL, 2025 yılına kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ara hedefleri de şöyle;



1- Küresel olarak gerek kendi faaliyetlerinin gerekse alt sağlayıcılığını üstlenen iş ortaklarının karbon verimliliğini 2007 yılına referansla yüzde 50 oranında artıracak.

2- Satışlarının yüzde 50’den fazlası GoGreen çözümlerini içerecek. Böylelikle müşterilerin tedarik zincirleri daha yeşil hale getirilecek.

3- 2025 yılına kadar çalışanlarının yüzde 80’ine GoGreen uzmanlığı eğitimi ve sertifikası verecek. Böylelikle çalışanlar çevre ve iklimin korunmasına yönelik faaliyetlerde aktif olarak yer alacak.