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DHL, yeni havalimanındaki özel deposu ile daha hızlı servis verecek

Türkiye’ye stratejik tesis yatırımları yapan Deutsche Post DHL Group (DPDHL), İstanbul’da yeni havalimanındaki DHL Global Forwarding’e (DGF) ait özel depo ile ihracat ve ithalat hava kargoları için daha hızlı ve yalın hizmetler sunmayı hedefliyor.

DHL, yeni havalimanındaki özel deposu ile daha hızlı servis verecek
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