DHL’den sürdürülebilirliğe 7 milyar euroluk yatırım

Lojistik devi Deutsche Post DHL, şirketin karbondan arındırma ve çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adımı temsil eden ‘Sürdürülebilirlik Yol Haritası’nın lansmanını gerçekleştirdi. Yeni planın ana hedefi, iddialı iklim hedefleri sunmak.

Yeni yol haritasına göre DHL, yeni taahhütlerinin bir parçası olarak alternatif havacılık yakıtlarına, sıfır emisyonlu elektrikli araçların genişletilmesine ve iklim açısından nötr binalara odaklanarak CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik tedbirlerde gelecek 10 yıl içinde işletme giderleri ve sermaye giderlerine 7 milyar euroluk yatırım yapmayı taahhüt ediyor.

Yeni yol haritası kapsamında şirket, Paris İklim Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltmak için Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) ile yeni geçici hedefler taahhüt ediyor. DHL, yeni önlemler olmadan yaratılacak olan 46 milyon tona kıyasla, Grup CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar 29 milyon tonla sınırlamayı taahhüt etti.

Teslimat araçlarının yüzde 60’ı elektrikli olacak

Şirket, bu hedeflere ulaşmaya çalışırken izleyeceği çeşitli girişimleri özetledi. DHL, daha kısa rotalarda ve son millerde büyük ölçüde elektrifikasyona odaklanacak ve 2030 yılına kadar son mil için küresel teslimat araçlarının yüzde 60'ının elektrikle çalıştırılmasını planlayacak. Elektrifikasyonun henüz bir seçenek olmadığı daha uzun rotalarda şirket, havacılık ve hat taşımacılığındaki yakıt gereksinimlerinin en az yüzde 30'unun sürdürülebilir yakıtlarla karşılanmasını istiyor.

Kadın yöneticilerin oranını da bugün yüzde 23,2'den 2025'e kadar yüzde 30'a çıkarmayı hedefleyen DHL, Sürdürülebilirlik kriterlerine daha yakın uyum sağlamak için Tedarikçilere Yönelik Davranış Kurallarını güncellediğini de belirtti.

Türkiye’de 150 milyon TL’lik yatırım hedefliyor

Küresel bir markanın parçası olan DHL Supply Chain Türkiye olarak üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını belirten DSC Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu, “Yeni depo ve araç yatırımlarının yanı sıra sürdürülebilir projelere de odaklanacağız. Türkiye’de 2022 yılı sonuna kadar 150 Milyon TL tutarında bir yatırım yapma hedefimiz bulunuyor. Bu yatırımların tamamı ise doğa dostu çözümlerle olacak. Karbon salınımını düşürüp daha az enerji tüketen ürünlere verdiğimiz öncelikle daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi için hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.