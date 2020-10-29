Dicle Elektrik, borcunu ödemeyene elektrik vermeyecek

29 Ekim 2020

MEHMET KAYA / ANKARA

Görev bölgelerindeki kayıp-kaçakta denetimleri sıkılaştıracaklarını ve genellikle varlıklı sayılabilecek kişilerin kaçak elektrik kullandığını söyleyen Atalay, kaçak elektrik kullanımını, kurdukları akıllı şebeke ağı, yoğun saha denetimi, uydu ve drone takibi ile tespit ettiklerini vurguladı. Şirketin Ar-Ge yatırımı ile akıllı sayaç ürettiğini hatırlatan Atalay, başta sulama aboneleri olamak üzere borcunu ödemeyen abonelere elektrik vermeyeceklerini söyledi.

2013 yılında yapılan özelleştirmenin ardından, görev bölgeleri olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yüzde 75.8 olan kayıp-kaçak oranının, 2019'un sonunda yüzde 51,3’e gerilediğini anlatan Atalay, “Özelleştirme bu bölge için devlet için en iyi çözüm. Büyük görev zararı vardı.” ifadelerini kullandı.

Bu aşamaya kadar yapılan iyileştirmelerle önlenen kayıp kaçağın Türkiye genelinde faturalara yüzde 3 iyileşme olarak yansıdığını belirten Atalay, "Hedefimiz kademeli olarak bölgedeki kayıp-kaçağı Türkiye ortalaması olan yüzde 14’e indirmek, ardından da Türkiye ortalamasının altına çekmek." dedi.

Kaçak elektrik kullananların büyük çoğunluğu varlıklı

Bölgede özellikle tarımsal sulamada kaçak elektrik kullananların önemli bir kısmının varlıklı, gerçekte bedeli ödeyebilecek kişiler olduğuna dikkat çeken Memet Atalay, “Elektrik konusunda bir alışkanlık olmuş. Bedel ödememeyi hak gibi görüyor. Bunun bir kısmı ithal girdiye dayalı, pahalı ve önemli bir ürün-hizmet olduğunu anlatmamız gerekli.” şeklinde konuştu.

Dicle Elektrik’in '3K-Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Alan' adını verdiği, akıllı nitelikli şebekesinin 622 bin aboneye ulaştığını, uçtan uca 3 aşamada elektrik giriş-çıkışını anlık olarak ölçebildiklerini açıklayan Atalay, “Sulamada kullanılan elektriğe devlet teşviki var. Şirket olarak biz de her türlü kolaylığı gösterdik. Artık bu yükü taşımamız mümkün değil. Gelecek dönemde faturasını ödemeyenlere elektrik vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Üç ilin sulamadaki elektrik tüketimi Türkiye’nin yarısı

Kayıtdışı elektrik kullanan bir hanenin, normal bir hanenin en az 5 katı elektrik tükettiğini belirten Memet Atalay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’in sulamadaki elektrik tüketiminin, Türkiye’nin toplam sulama elektriği tüketiminin yarısı olduğunu açıkladı. Çok derinden su çekildiğini ve vahşi sulama yapıldığını anlatan Atalay, "Olağanüstü büyük. Bölgede yağlı bitkiler üretiliyor. Mısır ekimi yapanların Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydolmadıklarını tespit ettik. Vahşi sulama (su akıtılarak sulama) yapılmasa elektrik tüketimi 1/3’e düşecek.” diye konuştu.

Görev bölgelerinde 4 milyar TL yatırım ve 7 bin kişilik istihdama ulaştıklarını da açıklayan Atalay, akıllı şebeke yanında, 5 kilometre çapında bir alanda kaçak tespit edebilen drone kullandıklarını, ürün cinsi, topraktaki nem ve arazi yapısına bakarak elektrik tüketimini uydudan takip için de çalışmanın sürdüğünü bildirdi.