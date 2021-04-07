Dicle Perakende, faaliyetlerini 'Depsaş Enerji' olarak sürdürecek

Dicle Perakende, faaliyetlerine bundan böyle Depsaş Enerji markasıyla devam edecek. Şirketten yapılan açılamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’da görevli tedarik şirketi olarak 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ, logosunu yeni marka için yeniden tasarladı.

Şirket, faaliyetlerini Depsaş Enerji olarak yeni logosuyla sürdürecek. Şanlıurfa merkezli Depsaş Enerji’nin bölge çapındaki tüm hizmet birimleri yeni logoyla birlikte yenilenecek.

Yeni marka oluşturulması sürecinde Depsaş Enerji'nin ülke genelindeki büyüme stratejisinin de etkili olduğunu belirten Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yeni bir vizyonla kaliteli enerji tedarik etmeye devam edeceklerini vurguladı. Karagüzel, Yeni dönemde de tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılarken üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye’de örnek gösterilen perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz. ifalerini kullandı.