Digital Planet, şirketlerin dijitalleşme sürecini hızlandırıyor

04 Temmuz 2018

15 yılı aşkın süredir, şirketlerin müşterileri için oluşturdukları fatura, kredi kartı ekstresi, sigorta poliçesi gibi dokümanların kişiye özel bir şekilde hazırlanmasını sağlayan CCM uygulamalarını sunan ve bu konuda pazara öncülük eden Digital Planet, şirketlerin dijital çağa hızla adapte olmalarını sağlayarak, Türkiye’nin dijitalleşme hedefine de katkı sağlıyor. e-Dönüşüm hizmetleri ile CCM uygulamalarını bütünleşik ve entegre şekilde kullanan Digital Planet, aynı zamanda bu iki çözümü birlikte sunabilen tek Özel Entegratör firma olma özelliğine de sahip.

Özellikle son kullanıcıya hizmet veren telekom, banka, sigortacılık ve enerji sektörlerinde oldukça önemli bir çözüm olan CCM uygulamalarının müşteriler ve şirketlere sunduğu avantajları aktaran Digital Planet Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Demirbaşoğlu “CCM çözümlerimiz hem şirketlere hem de şirketlerden hizmet alan müşterilere faydalar sunuyor. Şirketler; CCM’i kullanarak yüksek hızda aynı anda farklı formatlarda doküman oluşturabiliyor, bu dokümanları farklı iletişim kanallarıyla (web, çağrı merkezi, e-mail, baskı, sms, fax…) müşterilerine ulaştırabiliyor ve en önemlisi de telefon faturaları, kredi kartı ekstreleri, sigorta poliçeleri, müşteri mektupları gibi dokümanları bir pazarlama aracına dönüştürebiliyorlar. Bu dokümanlar üzerinde kişiye özel pazarlama mesajları oluşturularak müşteriye iletiliyor. CCM uygulamaları, şirketlerin kişiye özel fatura hazırlarken kullanıcıların fatura üzerinde görmek istediği verileri akıllı grafikler üzerinden sunma imkânı da veriyor. Bir e-Fatura CCM uygulaması ile hazırlandığında, müşterinin hangi hizmeti ne kadar kullandığı gibi veriler 3 boyutlu grafikler veya tablolar halinde, önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak müşteriye sunulabiliyor” dedi.

CCM ile eski ve yeni nesil pazarlama yöntemleri bir arada

CCM uygulamaları farklı kanallardan gönderim imkânı tanıdığından, Omnichannel stratejisini de destekliyor. Müşteri yönetim süreçlerinde şirketlerin tüketiciyle tüm kanallar üzerinden iletişim sağlamaları, bu sayede müşteri algısını arzu edildiği yönde değiştirebilmeleri ve ürünlerini en doğru yöntemle pazarlayabilmeleri gibi hedeflere, CCM uygulamasının sunduğu avantajlar sayesinde ulaşılabiliyorlar. Hem eski hem de yeni nesil pazarlama yöntemlerini bir arada müşteriye sunan CCM, böylece müşterinin tüm 360 derece pazarlama ihtiyacını karşılıyor.